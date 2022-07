Le samedi 23 juillet, tout juste un an après sa première opération à cœur ouvert à l’âge de 33 ans, Gratianne Vaisson parcourra cinq kilomètres de nage en eaux vives lors de la Traversée internationale du lac St-Jean, dans la rade de Roberval. Elle réalisera ce défi, baptisé le Défi Nage Au Cœur, afin d’amasser des fonds pour la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. D’ailleurs, chaque tranche de 20$ en don offrira une chance de gagner un prix partenaire lors d’un tirage au sort qui aura lieu à la fin du défi. La réalisation de ce défi est ni plus ni moins une façon pour Gratianne de redonner à ceux qui lui ont sauvé la vie. Elle souhaite ainsi redonner une 2e vie, un 2e souffle, à d’autres personnes qui, comme elle, bénéficieront de l’expertise des équipes spécialisées et surspécialisées de l’Institut. Tous les détails à https://fondation-iucpq.org/activity/defi_nageaucoeur/. Sur la photo, Gratianne Vaisson est entourée de son chirurgien, le Dr Éric Charbonneau (à gauche), et de son cardiologue, le Dr Mario Sénéchal (à droite).

Centenaire

Photo courtoisie

Née le 11 juillet 1922, à Québec, Rose-Aimée Perron Therrien (photo) célèbre aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance. Rose-Aimée a eu une enfance marquée par le décès de sa mère, quand elle n’avait que deux ans et demi. Par la suite, elle vit chez sa tante dans la région de La Tuque. À 14 ans, elle revient à Québec vivre avec son père de même que ses frères et sœurs. À 21 ans, elle se marie avec Maurice Therrien, avec qui elle aura trois filles. Aujourd’hui, la grande famille de Rose-Aimée compte quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils. Celle qui adore la musique et la danse ne rate jamais le programme de danse du jeudi à la résidence privée Le Manoir Sacré-Cœur de Québec, où elle habite depuis quelques années. Joyeux centenaire, ma chère Rose-Aimée!

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations en retard à Evelyne Fournier et Eddy Guillemette (photos), de Saint-Anselme, qui ont célébré, le 7 juillet dernier, leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, qui a trois enfants et six petits-enfants, s’était en effet marié à cette date en 1962, à l’église de Saint-Malachie.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 juillet 2007. Le géant canadien de l'aluminium Alcan accepte une offre d'achat de 38,1G$ US de Rio Tinto, ce qui donnera naissance à la plus importante entreprise productrice d'aluminium dans le monde. Rio Tinto Alcan inc. représente la «division» aluminium du groupe minier Rio Tinto. L'entreprise annonce, en mai 2015, que le nom d'Alcan disparaîtra graduellement de ses enseignes pour ne conserver que l'appellation «Rio Tinto».

Anniversaires

Photo courtoisie

Alessia Cara (photo), chanteuse-compositrice-interprète canadienne, 26 ans... Jacques Arteau, vénérable chroniqueur auto de Québec, 82 ans... Sylvain Pageau, copropriétaire des restaurants Le Continental, Le Conti et L’improviste de Québec, 58 ans... Richie Sambora, guitariste de Bon Jovi, 63 ans... Suzanne Vega, chanteuse, compositrice et guitariste, 63 ans... Giorgio Armani, couturier italien, 87 ans... Jean-Guy Talbot, défenseur (LNH) avec le Canadien de 1954 à 1967, 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 juillet 2021: Nathalie Parent (photo), 51 ans, fille de Feu Maurice Parent, longtemps associée au monde de l’automobile (Mercedes Benz de Québec)... 2020: François Thivierge, 73 ans, père du comédien et réalisateur Guillaume Lemay-Thivierge et son frère, Vincent... 2019: Mike Christie, 69 ans, défenseur de la LNH (de 1974 à 1981) avec les Seals de la Californie, les Barons de Cleveland, les Rockies du Colorado et les Canucks de Vancouver... 2018: Len Chappell, 77 ans, joueur de basketball américain (NBA)... 2009: Arturo Gatti, 37 ans, ancien boxeur né à Montréal...