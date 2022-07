Éducation: des examens du ministère en mode numérique dès 2022-2023

Les premières mises à l’essai d’examens à l’écran sont prévues pour la prochaine année scolaire, et ce, avec plus d’un an de retard. Les épreuves de langue et d’écriture seraient visées avant tout.

• À lire aussi: Recrutement de candidats: les vieux partis traînent de la patte

Le ministère de l’Éducation s’est donné en effet pour objectif de faire se dérouler 9,9% des 296 examens du ministère de façon numérique pour l’année scolaire 2022-2023, est-il précisé dans la dernière mise à jour de son Plan stratégique 2019-2023, datée de mars dernier.

Selon cette proportion, une trentaine d’épreuves numériques devraient donc être à l’essai d’ici le printemps prochain.

Toutefois, le ministère n’a pas voulu confirmer le nombre exact d’examens qui sont concernés.

«Il s’agit d’une cible, avec une marge d’erreur de 1,75%. Avant de déterminer le nombre précis d’épreuves numériques, nous voulons nous asseoir avec les syndicats, à l’automne», a-t-on fait savoir.

Les épreuves de langue et d’écriture seront priorisées en vue de ces premières «mises à l’essai», qui serviront de test afin d’améliorer les fonctionnalités de la plateforme sur laquelle se dérouleront les examens.

Dans les prochains mois, un système de recrutement élargi sera mis sur pied pour permettre aux écoles québécoises de faire connaître leur intérêt pour la participation aux expérimentations de la plateforme numérique, a-t-on appris.

Retard

Les premières expérimentations devaient débuter en avril 2021, mais la progression du projet de modernisation des épreuves a été «ralentie en raison du contexte sanitaire».

Malgré tout, le ministère prévoit qu’il sera en mesure de rattraper le retard, en «accélérant le rythme d’intégration des épreuves dans la plateforme», et de faire en sorte que l’ensemble des examens du ministère soit accessible sur une plateforme commune à tous les niveaux d’enseignement d’ici juin 2028, conformément à son objectif de départ.