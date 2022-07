France: le nouveau gouvernement face à une motion de censure de la gauche

PARIS | Les députés français sont appelés à voter lundi une motion de censure, déposée par la gauche et visant à déstabiliser le nouveau gouvernement, qui n’a quasiment aucune chance d’aboutir compte tenu de l’absence d’adhésion des autres partis d’opposition.

Rebaptisée «motion de défiance» par ses auteurs issus de la coalition de gauche (socialistes, écologistes, communistes et gauche radicale), cette procédure se veut une réponse au refus de la première ministre Elisabeth Borne, la semaine dernière, de solliciter la confiance du Parlement français. Un choix en rupture avec une tradition jusqu’à présent globalement respectée.

La riposte de l’opposition de gauche s’annonce avant tout symbolique: pour être adoptée, la motion, qui sera discutée à partir de 16 h (14 h GMT) à l’Assemblée nationale, doit en effet être approuvée par une majorité absolue de députés (289 sur 577).

Or, les groupes Les républicains (LR, droite, 62 députés) et le Rassemblement national (RN, extrême droite, 89 députés) ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne soutiendraient pas la motion, et rien ne dit que les quelque 150 députés de la Nupes seront tous présents lors du vote.

«Une cheffe du gouvernement qui vient devant l’Assemblée nationale et qui dit: +Je vais parler mais quoi qu’il en soit je ne soumettrai rien au vote+, cela ne nous va pas», a expliqué lundi le député de la France insoumise (LFI, gauche radicale), Alexis Corbière sur la chaîne Public Sénat.

«C’est en quelque sorte tordre le bras aux députés. Jamais nous n’accepterons que quiconque exerce le pouvoir dans le pays avec pour seule légitimité le fait qu’elle ait été désignée par le président de la République», a-t-il ajouté.

Le camp du chef de l’État Emmanuel Macron, dirigeant centriste libéral réélu fin avril pour un second mandat de cinq ans, a perdu la majorité absolue lors des élections législatives de fin juin.

Cette nouvelle donne complique la tâche de l’exécutif qui va devoir nouer des alliances pour espérer faire adopter les réformes annoncées, comme celle concernant les retraites, un sujet traditionnellement à forte charge explosive en France.

«Perte de temps»

Pour la cheffe de file des députés du parti présidentiel (LREM), Aurore Bergé, l’initiative de la gauche est une manœuvre visant à faire «perdre du temps à l’Assemblée nationale».

Mais au final la motion de censure va avant tout «définitivement démontrer que la Nupes est clairement une minorité à l’Assemblée nationale, une minorité qui souhaite bloquer, une minorité qui vocifère, qui veut empêcher la première ministre de s’exprimer, mais une minorité», a-t-elle estimé sur la chaîne CNews, lundi.

Au-delà de l’aspect symbolique, se joue également derrière la motion de censure la bataille pour le leadership de l’opposition à la chambre basse du Parlement où l’extrême droite est le premier groupe d’opposition, devant une gauche, plus forte en nombre total d’élus mais éparpillée en plusieurs groupes.

Une fois le vote passé, l’Assemblée nationale entrera dans le vif du sujet avec l’examen du premier texte de la législature à partir de 21H30 (19 h 30 GMT) : le projet de loi «sécurité sanitaire» et ses «mesures de freinage» face au regain de Covid-19.

Ce texte vise à proroger des dispositifs de collecte de données de santé (tests Covid, vaccination) et mettre en place un possible pass sanitaire aux frontières si la situation sanitaire l’exige.

Les débats devraient être houleux, le RN et certains membres de la gauche radicale contestant l’ensemble du projet de loi et n’ayant pas caché leur intention de saisir cette occasion pour dénoncer plus largement la politique sanitaire de l’exécutif.

Un deuxième projet de loi, tout aussi épineux et sensible, sera examiné à compter du 18 juillet par les députés, celui portant sur les «mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat».