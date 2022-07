Incendie à Pointe-Parent: une voisine craint de subir le même sort

Un incendie a complètement ravagé une résidence de Pointe-Parent, sur la Côte-Nord, dimanche matin. Il s’agit du quatrième incendie en quatre ans, selon la copropriétaire de la maison voisine, qui craint que sa demeure ne subisse le même sort.

L’incendie s’est déclenché un peu avant 3h du matin à Pointe-Parent, un village près de la communauté innue de Natashquan. Selon le chef adjoint du service incendie de la communauté, Patrick Tshernish, le vent a contribué à rallumer le brasier après l’intervention d’un camion-citerne au préalable.

Patrick Tshernish explique que le feu aurait commencé dans le salon ou la cuisine, où des gens auraient pris de l’alcool.

Michel Richard

Les individus à l’intérieur n’étaient pas les propriétaires des lieux. Selon une voisine, Nicole Lessard, ils n’avaient pas la permission d’entrer, puisque la résidence vient d’être rachetée par le gouvernement du Québec. D’autres propriétés auraient été rachetées dans le village selon elle.

«C’est de l’argent qui s’envole en fumée. C’est un peu triste aussi. L’inquiétude s’en va en grandissant pour d’autres propriétaires qui ne sont pas résidents, mais que leurs maisons sont encore à Pointe-Parent, dont certaines sont squattées et habitées de façon illégale», a déploré Nicole Lessard.

«Quelle sera la prochaine maison»?

La résidente de Natashquan se demande maintenant quelle sera la prochaine maison à être la proie des flammes. Elle serait soulagée si le gouvernement du Québec complétait le processus de rachat des propriétés, qui a commencé en 2018.

«On nous avait demandé en 2018 de choisir notre notaire, parce que ça devait se faire rapidement. À l’hiver 2019, tout devait être réglé. Pourquoi ça s’est arrêté? Pourquoi on n’a pas d’information? On est devant le néant total? C’est une volonté politique. Ça prend juste le go pour que ça fonctionne!», a dit Nicole Lessard.

Michel Richard

Un dossier «prioritaire»

Mis au fait de la situation dimanche soir, le secrétariat aux affaires autochtones du Québec affirme que le dossier du rachat des résidences de Pointe-Parent est prioritaire.

L'attaché de presse du ministre Ian Lafrenière, Mathieu Durocher, a ajouté qu'une dizaine de maisons ont été rachetées dans le cadre de la phase 1 du projet. La maison de Nicole Lessard «serait visée par la phase 2», qui concerne les «propriétaires non occupants», a-t-il écrit, soulignant au passage que le dossier de Pointe-Parent traînait depuis 20 ans et que Lafrenière a agi «dès son arrivée».