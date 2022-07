Les arbres ajoutent-ils de la valeur à votre propriété ?

J’habite en ville dans un duplex, mon voisin et moi avons dû nous résoudre à entamer les démarches pour faire abattre l’arbre trentenaire qui trône au fond de la cour. Dans une semaine, ce serait fait.

Ce n’est pas une essence des plus recherchées, certains la comparent même à de mauvaises herbes à cause de sa capacité à pousser dans les fentes du trottoir. Il a fallu qu’il soit condamné pour que je m’informe à son sujet et que j’apprenne son nom : érable négundo (ou érable à Giguère), très commun au Québec.

Il dépasse la hauteur de l’immeuble et son feuillage (maintenant clairsemé) créait un mur végétal au deuxième étage, côté sud-ouest. En fin de journée, avec les rayons du soleil et un peu de vent, l’ensemble offrait un spectacle « son et lumière » apaisant. Sa disparition provoquera un trou immense. C’est non sans tristesse que nous avons reçu le diagnostic d’un ingénieur forestier : dépérissement avancé et irréversible.

« Vous savez que les arbres peuvent augmenter la valeur d’une propriété de 15 % ? » me lance l’ingénieur.

J’ai décidé d’explorer la question.

Les qualités des arbres

L’espace manque ici pour expliquer toutes les vertus des arbres, particulièrement en ville. Je vais me contenter ici de souligner les plus évidentes : ils créent de l’ombre, ils réduisent la chaleur, ils améliorent la qualité de l’air, ils drainent le sol, ils coupent les bruits et le vent, ils cachent la vue des voisins et ils attirent la faune.

Ajoutons à cela le plus important : c’est beau.

Si je mettais en marché une machine qui promettait tout ça, qui pourrait de surcroît produire des fruits, vous seriez sans doute prêts à payer cher pour en avoir un exemplaire.

Qu’en est-il d’un arbre ? Ça dépend du contexte.

L’environnement

Outre les qualités que je viens de nommer, ce qui confère aux arbres leur valeur c’est aussi qu’ils mettent du temps à pousser. Pour qu’ils soient majestueux, 15 à 20 ans sont nécessaires, plus même selon l’espèce.

Les courtiers immobiliers, même s’ils se montrent réticents à attribuer une valeur à un arbre, ne manqueront pas de souligner la présence de spécimens matures dans le voisinage d’une maison à vendre.

Comme notre ingénieur forestier, des études affirment que la présence d’arbres peut augmenter la valeur d’une propriété jusqu’à 20 %.

La contribution financière de l’arbre sera moins élevée sur une maison située en milieu forestier que dans un contexte urbain où la densité de la canopée est plus faible.

Tout le monde préfère sans doute la présence de végétation, mais la valeur qu’on lui attribue dépend d’un ensemble de facteurs, dont les conditions socioéconomiques des ménages qui s’installent dans un quartier.

La verdure s’inscrit aussi dans un ensemble de caractéristiques qui composent l’environnement : la proximité des services, de l’école, la sécurité, etc. La pondération de chacun des éléments dans la valeur de la propriété varie selon le contexte.

Et puis, il y a le marché immobilier lui-même. On est peut-être moins regardant sur la présence des végétaux quand les maisons à vendre se font rares.

Tout ça semble relatif, mais c’est ainsi que fonctionne l’immobilier. Tout repose sur des comparaisons. Un arbre mature bien situé sur le terrain procurera toujours un avantage.

En ce qui me concerne, la disparition de l’érable à Giguère aura vraisemblablement peu ou pas d’impact sur la valeur financière de notre propriété. Le deuil n’en sera pas moins important.

LE COÛT D'UN ARBRE