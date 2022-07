Les résidents de Lac-Mégantic s'opposent à la voie de contournement

Un sondage réalisé par les opposants au tracé de la voie de contournement de Lac-Mégantic a révélé que 70% des répondants de la municipalité sont contre le projet dans sa forme actuelle.

Les opposants au tracé de la voie de contournement de Lac-Mégantic ne lâchent pas le morceau.

Ils ont réalisé un sondage maison auprès de 470 citoyens de la municipalité sélectionnés au hasard. Quelque 376 ont accepté de répondre à la question suivante: «Êtes-vous pour ou contre le tracé de la voie de contournement dans sa forme actuelle?» Environ 70% ont répondu contre.

Ceux qui ont commandé le sondage iront présenter leurs résultats au conseil municipal de Lac-Mégantic mardi soir. La mairesse Julie Morin a indiqué préférer attendre de les recevoir avant d'y réagir.

Dimanche, une mobilisation contre le tracé proposé par Transports Canada s'est déroulée à Frontenac. Ils étaient entre 200 et 300, selon le maire Gaby Gendro : «Les citoyens de Frontenac sont préoccupés par la double voie et surtout par les impacts que ça peut avoir sur la nappe phréatique et la qualité de l’eau potable.»

Le gouvernement garantit un approvisionnement en eau pour deux ans seulement. Après quoi, s’il y a un problème, les citoyens devront s’organiser eux-mêmes.

Le député fédéral de Mégantic-L’Érable Luc Berthold a demandé à Transports Canada et au CP de rassurer les citoyens touchés et leur donner de meilleures garanties: «Il faut absolument qu’on rassure les citoyens et la municipalité et que le gouvernement leur donne des garanties à moyen et à long terme. L’eau potable, c’est un besoin de base.»

«Le gouvernement du Canada est conscient des préoccupations soulevées par différents membres des communautés touchées par le projet, a rétorqué Transports Canada. En réponse aux préoccupations soulevées, nous tiendrons une consultation publique sur les impacts potentiels du projet sur l’hydrologie, dont les eaux souterraines et les milieux humides. De plus amples renseignements seront fournis au courant de l’été.»