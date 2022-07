L'ingénieur Simon Houle aurait récidivé après sa sentence

À peine une semaine après avoir écopé d’une absolution conditionnelle qui a choqué le Québec, l’ingénieur de Trois-Rivières aurait agressé une autre femme dans un tout-inclus de Cuba il y a quelques jours.

«Quand je suis revenue et que j’ai vu les nouvelles, je capotais, j’étais bouleversée, lance Vickie Vachon, qui a rencontré Simon Houle à Cayo Coco lors d’un voyage avec ses amies. Je me suis dit, ayoye, il n’a vraiment rien compris.»

Comme elle refuse de le laisser s’en tirer «aussi facilement», la femme a déjà contacté la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes et attend de savoir si sa plainte sera retenue.

Courtoisie

Le dimanche 3 juillet, la résidente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac profitait d’une belle soirée avec son amie et d’autres Québécois rencontrés sur le complexe hôtelier. À un certain moment, Simon Houle se serait joint à eux.

«Au début c’était correct, il ne tenait pas de propos déplacé, ça avait l’air d’un bon gars», se remémore la mère de famille avec qui Le Journal s’est entretenu la semaine dernière.

Puis, son amie a manifesté le désir d’aller se coucher à sa chambre. Pour éviter de la laisser marcher seule, Vickie Vachon a avisé ses amis qu’elle irait la raccompagner. Simon Houle aurait également décidé de les accompagner.

«Là j’ai demandé à mes deux bons amis de nous suivre pour ne pas me laisser seule avec lui au retour», dit-elle.

Peu de temps après, alors que le petit groupe marchait pour retourner au bar, Simon Houle aurait empoigné la fesse de Vickie Vachon pour aucune raison.

Photo tirée de la page Facebook de Simon Houle

«Et un beau gros grab, là, rage-t-elle. C’était vraiment intense. J’ai disjoncté bien raide. Je me suis tournée vers lui et je lui ai donné un coup de Dr Martens dans le tibia. Je lui ai demandé de m’expliquer ce que j’ai fait pour lui laisser croire qu’il avait le droit de faire ça.»

Lorsque le quatuor est revenu au bar, l’enseignante au primaire s’est assise avec Simon Houle dans le but de le sensibiliser au geste qu’il venait de poser.

«Il n’a vraiment pas pogné la bonne fille, dit-elle. Je suis une féministe très convaincue et je lui ai fait la morale pendant plus de 30 minutes. Je lui ai demandé s’il faisait ça au Québec, pogner les fesses des filles. Je lui ai expliqué que c’était une agression sexuelle et qu’au Québec, il pourrait aller en prison pour ça.»

Vickie Vachon a même eu l’impression d’avoir fait naître une réelle réflexion à force de le sermonner, avoue-t-elle, découragée. Houle se serait d’ailleurs ouvert à elle en lui racontant toutes sortes de choses intimes. Mais à la fin de la soirée, Houle aurait fait un dernier commentaire qui hante encore Mme Vachon à ce jour.

«Te rends-tu compte que tu es toute seule avec neuf gars?», lui aurait dit le colosse.

À son retour au Québec, la femme originaire du Saguenay a ajouté ses amis de Cuba sur Facebook. Lorsque l’un d’entre eux a accepté sa demande, il l’a immédiatement appelée.

«Il m’a dit de Googler Simon Houle», raconte-t-elle, dévastée.

Elle s’est alors mise à lire les dizaines d’articles à son sujet, où il est relaté que Houle s’est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une amie il y a trois ans. Il a également pris des photos de ses parties intimes pendant qu’elle était intoxiquée par l’alcool et qu’elle dormait.

La victime a subi plusieurs conséquences psychologiques dévastatrices, qui ont même mené à une hospitalisation

Le juge Matthieu Poliquin lui a accordé une absolution conditionnelle le mois dernier, assortie d’une probation de trois ans. Le magistrat soulignait que l’agression s’était déroulée «somme toute rapidement» et qu’il avait fait «une démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation».

– Avec la collaboration de Michaël Nguyen