Malgré la COVID-19, mission accomplie pour le Festival de Petite-Vallée

La septième vague de la pandémie a beau avoir fortement sévi chez les bénévoles et les employés du Festival en chanson de Petite-Vallée, le directeur artistique de l’événement, Alan Côté, se dit tout de même satisfait de la 39e édition, qui a pris fin samedi soir.

«On l’a fait!», a-t-il indiqué hier, en entrevue. «Cette année, ce n’était pas les contraintes pandémiques de ventes de billets, de capacités de salles, mais par rapport à la gestion logistique et de ressources humaines», a-t-il ajouté, en précisant que plusieurs bénévoles et employés ont dû s’absenter durant le Festival. Juste en bénévolat, ce sont plus de 700 quarts de quatre heures qui sont comblés durant l’événement.

Toutefois, il y avait tout le temps quelqu’un de disponible pour le combler. «Que ce soit la blonde de notre technicien, Patrick Tousignant, ou la mère de l’auteur-compositeur Velours Velours, il y a tout le temps quelqu’un qui a levé la main», a souligné Alan Côté.

Par ce relais constant, l’esprit de famille semble évident au sein du Festival. «On a nos abonnés, nos bénévoles, mais même les festivaliers le remarquent et veulent embarquer dans l’aventure. Au cours de l’édition cette année, j’ai plusieurs couples des quatre coins de la province, que ce soit des Laurentides, de la Beauce ou d’Amos, qui m’ont arrêté en chemin pour me dire que c’était leur première fois au Festival et qu’ils reviendront l’année prochaine comme bénévole», a-t-il raconté.

En 10 jours d’événement, le Festival a accueilli près de 15 000 visiteurs dans un village où résident uniquement 200 personnes. Les moments forts de l’événement? «Il y en a eu plusieurs», a souligné le directeur de l’événement.

«C’est sûr qu’en termes de popularité et de plaisir, partagé, le concert de Salebarbes, qui s’est produit dans un Chapiteau Québecor plein, c’était quelque chose. Les spectacles impliquant les artistes passeurs Paul Piché et Émile Bilodeau, tant l’hommage de la Petite École de la Chanson, que leurs spectacles à eux, ça a été des moments de grâce», a-t-il ajouté en précisant que ce n’est pas nécessairement les plus gros spectacles qui ont offert les moments magiques, en faisant référence aux spectacles présentés en matinée au Camp Chanson.

Une quarantième édition marquée par la construction

En raison de la construction du nouveau Théâtre de la Vieille Forge, la quarantième édition du Festival en Chanson se tiendra du 28 juillet au 5 août 2023, environ un mois après les dates habituelles, et durant les vacances de la construction.

«Ces dates-là ne sont pas l’idéal, mais on voulait l’annoncer d’avance aux festivaliers pour leur permettre de réserver leur hébergement dans la région, ce qui n’est pas une mince affaire. Il va y avoir beaucoup moins de stationnements lors de cette édition, mais on va trouver une façon de s’organiser», a souligné Alan Côté, en mentionnant que le festival n’est pas à sa première épreuve.