Météo du jour: humidex 36 dans le sud du Québec

Le beau temps en vigueur durant le week-end sera perturbé par des averses dans certains secteurs de l’ouest, alors qu’il fera encore chaud dans le sud de la province.

Les averses concernent notamment l’Abitibi-Témiscamingue où Environnement Canada prévoit de 10 à 15 millimètres de pluie, mais le mercure sera toutefois à la hausse.

À Montréal et en Montérégie, les températures seront également à la hausse avec un humidex 36, alors que le temps ensoleillé devrait être balayé par des nuages en après-midi.

Le temps sera généralement nuageux dans le centre et l’est de la province, notamment à Québec et dans le Bas-Saint-Laurent où des températures de 25 degrés sont attendues.

Le même scénario est prévu en Estrie avec probablement plus de soleil par endroits et un humidex 30, alors que certains secteurs un peu plus au nord pourraient être arrosés.

Les températures seront à la baisse sur la Côte-Nord pour se stabiliser au-dessous des 20 degrés avec des vents forts et des rafales de 50 km/h, selon les prévisions de l’agence fédérale.

La journée de mardi s’annonce pluvieuse pour la majeure partie des secteurs de la province avec des averses notables par endroits et un mercure à la baisse.