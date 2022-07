Huit ans de plus au Colorado pour Nichushkin

L’Avalanche du Colorado a consenti une prolongation de contrat de huit ans à l’attaquant Valeri Nichushkin, lundi.

C’est ce qu’a révélé la formation qui évolue à Denver. Selon le réseau TSN, l’athlète de 27 ans empochera 49 millions $ au total, soit 6,125 millions $ par année.

«S’entendre avec Val sur un contrat à long terme était une priorité pour nous puisqu’il aurait été l’un des agents libres les plus convoités sur le marché des joueurs autonomes, a déclaré le président des opérations hockey de l’Avalanche Joe Sakic, par voie de communiqué. Val est un gros ailier, rapide, puissant et qui est constamment sur la rondelle. Il peut jouer sur la première unité avec nos meilleurs joueurs et le bouger un peu partout dans notre formation.»

L’ancien choix de première ronde (10e au total) des Stars de Dallas en 2010 a finalement éclos, à sa septième année dans la Ligue nationale, lui qui a aussi joué deux saisons dans la Ligue continentale depuis sa sélection par la formation texane, récoltant 52 points en 62 matchs.

Il surpassait ainsi pour la première fois la barre des 34 points, un sommet personnel qu’il avait établi à sa première saison dans le circuit Bettman.

En plus de connaître sa meilleure campagne en carrière, Nichushkin a été instrumental au succès de l’Avalanche en séries éliminatoires, lui qui a noirci la feuille de pointage 15 fois en 20 matchs. Il avait même lacé les patins malgré une importante blessure au pied droit.

«Il joue sur l’avantage numérique, sur le désavantage numérique, toutes les situations dans lesquelles nous avons besoin de lui, a ajouté Sakic. Il travaille aussi fort à l’extérieur de la patinoire, dans le gym et est très humble. C’est un excellent coéquipier. Il est important à notre équipe et une raison énorme de notre triomphe de la coupe Stanley.»

Le Russe écoulait la dernière année d’un contrat de deux ans, qui lui rapportait en moyenne 2,5 millions $ par campagne et aurait pu devenir joueur autonome sans compensation le 13 juillet.