« On a oublié les victimes de la guerre des motards »

La mort de Maurice Boucher est loin d’attrister plusieurs personnes marquées pour toujours par la guerre des motards.

« C’est triste ! [rires] Non, ce n’est pas vrai ! » lance spontanément Isabelle Daoust, lorsque Le Journal lui apprend le décès de Maurice « Mom » Boucher.

Sa mère, la gardienne de prison Diane Lavigne, a été tuée alors qu’elle quittait la prison de Bordeaux il y a 25 ans.

« Sans lui en vouloir personnellement, il a quand même fait assassiner ma mère », soutient Mme Daoust.

La préposée aux bénéficiaires dit être « bien contente qu’il soit mort en dedans. C’est rassurant. »

Selon le député Guy Ouellette, ancien expert des motards à la Sûreté du Québec, nos pensées devraient davantage se porter vers Diane Lavigne et son collègue Pierre Rondeau, dont les meurtres avaient été commandés par Boucher.

« On a oublié les victimes innocentes de la guerre des motards. C’est un héritage qui est violent et négatif », mentionne l’auteur d’une biographie non autorisée sur « Mom » Boucher parue en 2005.

Victimes innocentes

L’ex-député Réal Ménard tenait pour sa part à commémorer la mémoire du jeune Daniel Desrochers, mort en 1995 dans l’explosion d’une voiture appartenant à un trafiquant de drogue en pleine guerre des motards.

Ce tragique événement, qui s’est déroulé dans sa circonscription d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, l’a poussé à déposer le premier projet de loi antigang à la Chambre des communes quelques mois plus tard.

« Ça a été une inspiration dans ma vie publique de voir comment, quand les citoyens décident de se mobiliser, on peut changer les choses », affirme celui qui a été par la suite maire de l’arrondissement.

Réal Ménard

Ancien Député

« La mobilisation était à la hauteur de l’insécurité ressentie par la population. Ça se passait dans nos rues », poursuit-il.

Tous s’accordent pour dire qu’une page de l’histoire des motards se tourne avec le décès de Maurice « Mom » Boucher.

Malgré cela, les motards se feront plutôt discrets lors des funérailles à venir de l’ancien numéro un des Hells Angels, selon Guy Ouellette.

« Ne vous attendez pas à un gros défilé de motocyclistes, il va avoir probablement des funérailles familiales privées », croit-il.

Boucher avait été chassé de l’organisation par ses nouveaux membres en 2014, alors qu’il purgeait une peine de 25 ans ferme pour les meurtres prémédités des deux gardiens de prison.