Panne chez Rogers : les télécoms seront forcées de s’entraider en cas d’urgence

Les entreprises canadiennes de télécommunications devront s’entendre d’ici la fin de l’été sur un protocole d’entraide lorsqu’une d’entre elles subit une panne majeure, a déclaré le ministre François-Philippe Champagne à la sortie d’une rencontre avec des représentants de l’industrie lundi après-midi.

• À lire aussi: La panne chez Rogers a compliqué les achats partout au pays

• À lire aussi: La gestion de la panne de Rogers est une « catastrophe »

• À lire aussi: «Réseau le plus fiable au pays»: demande d'action collective contre Rogers pour publicité trompeuse

M. Champagne a réitéré au PDG de Rogers lors de la rencontre que la situation créée par la panne majeure vendredi dernier était «inacceptable».

Je leur ai demandé de conclure des accords sur (i) l'itinérance d'urgence, (ii) l'assistance mutuelle pendant les pannes et (iii) un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités pendant les urgences.



Cette panne fera l'objet d'une enquête par le CRTC — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) July 11, 2022

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a aussi annoncé que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) mènera une enquête sur les causes de la panne en plus de rendre des recommandations au gouvernement sur la manière de gérer les crises de ce genre.

Plus de détails à venir...