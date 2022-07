Pour parvenir à s’entendre, il faut apprendre à se parler

Au risque de paraître exigeante, je t’écris en désespoir de cause, car je ne parviens pas à me faire entendre de mon conjoint. C’est comme si je frappais un mur quand j’essaie de lui parler de mes besoins sexuels.

Ça fait huit ans qu’on est ensemble. En gros, il est attentionné envers moi, ce que j’apprécie, mais il a toujours besoin de spectateurs pour se laisser aller à me manifester un peu de tendresse et d’amour.

Son éternel prétexte pour ne plus me faire de câlins en privé, comme il le faisait avant notre vie commune, c’est qu’il n’est pas un homme démonstratif, et que, selon lui, je suis devenue trop exigeante.

C’est un homme fier de lui-même. Mais pour être franche, c’est un homme totalement centré sur sa personne. Pourquoi donc est-il incapable de comprendre mon besoin de tendresse et d’affection à moi ?

Je dois dire aussi que la porno est présente dans sa vie quand je suis absente de la maison. Est-ce que vous pensez que la fréquentation de tels sites parvienne à le satisfaire assez pour justifier qu’il n’y a plus rien de sexuel entre nous depuis un bon moment ?

Mon problème, c’est que la sexualité est un sujet que je ne peux pas aborder avec lui. Est-ce que les hommes finissent tous par oublier que le sexe ne se limite pas à la pénétration ? Manquent-ils à ce point d’imagination ? Qu’est-ce que tu en penses ?

Merci pour moi et les femmes de mon âge

Votre lettre, pour le moins nébuleuse, me donne une idée du fossé qui vous sépare de votre conjoint. Comment pouvez-vous en même temps me dire que vous êtes mal comprise de lui, alors que vous affirmez être incapable de lui parler de sexualité ?

Comment pouvez-vous être au courant de la porno qu’il consomme, si ça se fait en votre absence ? Et si vous l’êtes vraiment, au courant, pourquoi ne lui en parlez-vous pas ? Sinon parce que vous êtes incapable vous-même de vous exprimer au sujet de la sexualité.

Vous avez raison de dire que le sexe ne se limite pas à la pénétration, mais quand on veut que l’autre le comprenne et l’intègre, il faut être capable de ne pas juste refuser ses avances, et demeurer muette sur ce que vous aimeriez par ailleurs.

Comme il faut se parler pour se comprendre, je vous inciterais à consulter en sexologie pour profiter d’une tierce personne compétente, et susceptible de vous mettre sur la route de la communication et de la compréhension de vos besoins mutuels.