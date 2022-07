«Sa maturité m’a frappé»

Plus d’un an après avoir été sélectionné au premier tour par le Canadien, Logan Mailloux a donné ses premiers coups de patin officiels au sein de l’organisation, lundi. Cependant, puisqu’il se remet d’une blessure à une épaule, c’est avant le reste du groupe que le défenseur s’est exécuté sur la patinoire du complexe sportif de Brossard.

Quiconque a suivi les activités du Tricolore au cours des 12 derniers mois n’est pas sans connaître la tempête au centre de laquelle l’Ontarien de 19 ans a été impliqué en partageant des photos explicites d’une jeune femme avec qui il avait eu une relation sexuelle.

Traduit devant la justice suédoise, Mailloux avait demandé à ce qu’aucune équipe ne le repêche lors de l’encan 2021. L’ancienne administration du CH avait fait fi de cette demande et l’avait tout de même repêché, créant un véritable scandale.

Devant le tollé provoqué, le Canadien s’était engagé à aider Mailloux afin de s’assurer qu’il avait compris la conséquence de son geste.

Au cours de la saison, pendant qu’il se trouvait dans l’entourage des Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario, l’arrière a suivi une thérapie ainsi qu’un plan avec une conseillère en développement scolaire et personnel.

L’organisation montréalaise est allée encore plus loin en tenant un séminaire avec tous les espoirs présents à son camp de développement.

Du chemin parcouru

Par l’entremise du Groupe Respect, les jeunes hommes ont reçu une formation sur le consentement, l’intimidation, les abus, le harcèlement, la discrimination et le respect.

Sheldon Kennedy, fondateur de l’entreprise et lui-même victime d’abus sexuel dans les rangs juniors, ainsi que Bruno Gervais étaient les conférenciers du groupe qui effectue ce type de rencontres dans tous les milieux de travail et les milieux scolaires.

Sans que ce fût l’objectif précis de leur présence au complexe sportif de Brossard, les deux anciens joueurs de la LNH ont discuté avec Mailloux. Gervais a été grandement surpris par l’évolution du jeune homme.

« Ça m’a jeté à terre à quel point il est groundé. C’est encore un sujet délicat, mais il en parle. Et le travail qui vient de lui-même et le travail qu’il est prêt à faire, c’est impressionnant », a lancé l’ancien arrière des Islanders de New York.

« Juste de discuter avec lui, tu vois le cheminement qu’il a fait. Sa maturité m’a frappé », a-t-il ajouté.

L’heure de la rédemption

Évidemment, il s’en trouvera toujours pour ramener sur le tapis l’erreur que Mailloux a commise, quand il évoluait pour une formation suédoise.

« Il n’y a pas grand monde sur cette planète qui n’a pas fait d’erreur », a indiqué Gervais.

Mérite-t-il une rédemption ? lui a demandé un collègue.

« À mes yeux, oui, a-t-il répondu. On est rapide à vouloir jeter ces personnes-là aux oubliettes. Si on veut s’éduquer, il faut qu’on puisse voir la personne qui a commis une erreur faire le travail et apprendre pour pouvoir devenir un impact positif. »

« Ce n’est pas une question d’excuser le geste, au contraire. Mais, après on peut avancer », a-t-il continué.

Gervais salue le désir de Mailloux de transformer un événement négatif en une situation positive.

« C’est peut-être lui qui, un moment donné, va agripper un autre jeune par l’épaule et le ramener avant qu’il soit trop tard. »

« Je lui souhaite une longue carrière. »

Pezzetta et Schueneman restent

Par ailleurs, l’attaquant Michael Pezzetta et le défenseur Corey Schueneman se sont entendus sur les termes d’un nouveau contrat avec le CH.

Le premier a signé une entente d’un an, à un volet, qui lui rapportera 750 000 $. Le second a lui aussi apposé sa signature au bas d’un pacte d’un an. Toutefois, dans son cas, il s’agit d’une entente à deux volets.

De plus, le Tricolore avait jusqu’à 17 h lundi soir pour soumettre des offres qualificatives aux joueurs sur le point de devenir autonomes avec compensation. Le directeur général, Kent Hughes, s’est exécuté avec Kirby Dach, Samuel Montembeault, Cayden Primeau, Joël Teasdale et Nate Schnarr.

Ça veut donc dire que Rem Pitlick, Kale Clague et Josh Brook deviendront libres comme l’air mercredi.