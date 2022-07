Semi-conducteurs: STMicro et GlobalFoundries vont construire une usine de 5,7 mds euros en France

Les fabricants de semi-conducteurs GlobalFoundries (américain) et STMicroelectronics (franco-italien) vont construire une usine près de Grenoble pour produire des semi-conducteurs, pour un investissement estimé à 5,7 milliards d'euros, selon les deux entreprises et l'exécutif français.

La nouvelle usine devrait créer environ 1000 emplois supplémentaires sur le site de Crolles, près des Alpes françaises, où STMicroelectronics possède déjà un site de fabrication, et bénéficiera d'un «soutien financier important de l'État français», selon les deux entreprises.

«C'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire et un grand pas pour notre souveraineté industrielle», s'est réjoui lundi le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, sur Twitter.

La nouvelle usine «contribuera de façon significative aux objectifs du plan européen "Chips Act" dont l'un des buts est de porter la capacité de production de l'Europe à 20 % de la capacité mondiale d'ici 2030», ont précisé les deux entreprises dans un communiqué.

Elle s'inscrit dans le cadre du «Chips act», le programme de l'UE pour retrouver une place aux côtés de l'Asie et de l'Amérique dans la production mondiale de semi-conducteurs. Marquée par la pénurie de ces précieux composants qui a fait suite à la crise sanitaire, l'Europe veut remonter sa part à 20 % de la production mondiale, contre moins de 10 % aujourd'hui.

Les semi-conducteurs produits dans la nouvelle usine serviront notamment des marchés finaux «tels que l'automobile, l'industriel, l'IoT et les infrastructures de communication».

Emmanuel Macron se rendra mardi sur place pour présenter ce projet d'usine qui sera à terme «le plus important site de production de puces français et l’un des plus importants d’Europe».

Le projet est le joyau du programme d'investissement et du sommet «Choose France» destiné à vanter l'attractivité de la France, qui se tient lundi au château de Versailles en présence du président français.

Les projets d'investissements industriels, qui seront présentés dans l'après-midi à Versailles (6,7 milliards d'euros d'investissements, «plus de 4000 emplois créés»), tombent à point nommé pour le gouvernement français, pressé par l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat.

Pour l'Élysée, la participation record de patrons étrangers à «Choose France» - ils étaient 120 à 130 lors des précédentes éditions contre 180 cette année - montre un «très fort intérêt des patrons étrangers, suite à la réélection du président».

Malgré la perte de la majorité absolue par le gouvernement, «il n'y a pas d'inquiétude des grands patrons» sur la poursuite d'un programme favorable aux investissements industriels en France, assure l'entourage du chef de l'État.

Les dirigeants de Coca Cola, Disney, Siemens, Merck Allemagne, des banques américaines Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, du conglomérat chinois Fosun ou du groupe australien de services financiers Macquarie se retrouveront sous les ors de Versailles.