Sept caribous forestiers sont nés en captivité en 2022

La harde de caribous forestiers de Charlevoix et de Val-d’Or, qui ont été mis en enclos cet hiver, compte désormais sept nouveaux faons.

• À lire aussi: Qu’attendons-nous pour protéger le caribou forestier?

À Charlevoix, six des sept femelles gestantes ont donné naissance dans leur enclos entre le 2 et le 24 juin 2022.

Un des six faons n'a toutefois pas survécu après environ 10 jours de vie, a indiqué le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Les cinq autres «se portent bien» et sont observés quotidiennement aux mangeoires avec leurs mères. «La septième femelle gestante n'a pas mené sa grossesse à terme», a-t-on précisé.

Ces cinq faons s'ajoutent aux 16 caribous forestiers de Charlevoix qui ont été mis en enclos en février 2022. Au total, la population de caribous forestiers de Charlevoix compte 21 individus, soit 12 adultes, 4 juvéniles et 5 faons.

Pour ce qui est des caribous forestiers de Val-d’Or mis en captivité, deux femelles gestantes ont mis bas le 21 mai et le 31 mai dernier. Ces deux faons se portent bien et sont également surveillés régulièrement.

Ces deux nouveau-nés s'ajoutent aux sept caribous forestiers de Val-d'Or.

Rappelons que le MFFP a mis les populations de caribous forestiers de Charlevoix et de Val-d'Or en enclos «pour les protéger des prédateurs et augmenter la survie des individus».