Spectacle-bénéfice de la Maison Adhémar-Dion: «J’ai souvenir encore», un spectacle plein de vie

J’ai souvenir encore, le spectacle-bénéfice au profit de la Maison Adhémar-Dion, affichait complet, lundi soir, au Théâtre Lionel-Groulx. La totalité de la vente de billets a permis de redonner un montant de 54 617 dollars au centre de soins palliatifs.

Porte-parole de l’organisme, Claudette Dion a ouvert la soirée alors que trônait sur scène l’accordéon de son père, qui a donné son nom à la Maison Adhémar-Dion. Elle a raconté avec émotion quelques anecdotes alors que son père égayait les soirées en famille avec son instrument, sous le regard bienveillant de sa chère Thérèse.

Le duo de danseurs Alex et Alex, que l’on a découvert dans l’émission Révolution, a présenté un numéro tendre et émouvant sur la chanson J’ai souvenir encore, de Claude Dubois, qui a donné le titre à cette soirée très diversifiée.

Une résidente de la Maison Adhémar-Dion a écrit un témoignage très touchant sur son expérience de fin de vie, récité par Guylaine Tremblay. «Je vais bien, mon Guy va bien, et on est serein là-dedans. J’ai été très chanceuse d’être venue ici. Je souhaite à tout le monde d’être traitée comme moi», a-t-elle notamment raconté.

Après avoir accompagné son père, Patrick Bourgeois, en soins palliatifs, Ludovick Bourgeois est sensible au travail et à l’accueil de ce genre d’établissement. Il a notamment interprété Seul au combat, un des grands succès de son père. La chanson s’est même terminée avec la voix de l’ancien BB.

Il a poursuivi avec Sur ton épaule, une autre chanson remplie de significations, puisqu’il l’a écrite après le décès de celui qui lui a donné la vie et l’envie de faire ce métier.

Des classiques bienfaisants

L’ancienne Académicienne Audrey-Louise Beauséjour a choisi de chanter My Way, avant d’être rejointe par Krystel Mongeau pour un duo tout en puissance sur Somewhere (There’s a Place for Us), de Barbra Streisand.

Krystel a ensuite repris Je ne suis qu’une chanson, de Ginette Reno, interprétation qui lui a notamment permis de remporter la finale de Star Académie.

Guylaine Tanguay a aussi repris Ginette Reno à sa façon en interprétant Un peu plus haut, le classique de Jean-Pierre Ferland. Elle a enchainé avec un hommage à une autre grande dame de la chanson québécoise, Céline Dion, avec Pour que tu m’aimes encore.

Avec sa gentillesse et son empathie, Alain Choquette est venu présenter quelques tours de son cru. Il a véritablement stupéfié les spectateurs.

Avant qu’elle n’apparaisse sur scène, une vidéo de Jeanick Fournier a été diffusée dans laquelle on la voyait chanter S’il suffisait d’aimer pour une patiente, elle qui est préposée aux bénéficiaires depuis plusieurs années, même si elle a avoué avoir moins de temps pour y aller en ce moment. Elle a poursuivi la chanson sur scène, avant de reprendre The Show Must Go On, qui lui a permis de gagner la finale de l’émission Canada’s Got talent, il y a quelques semaines.

Au retour de l’entracte, Claudette Dion s’est plantée devant le rideau rouge fermé pour livrer une magnifique interprétation de L’hymne à l’amour, d’Édith Piaf.

«Merci de votre présence, a-t-elle lancé au public. Vous allez tellement aider nos anges, nos infirmières et nos médecins, qui travaillent à la maison. Merci pour eux.»

Au moment de notre heure de tombée, la soirée était encore loin d’être finie. Lise Dion, Laurence Jalbert, René Simard, Mario Pelchat et plusieurs autres devaient encore monter sur scène.

Le prochain spectacle-bénéfice de la Maison Adhémar-Dion aura lieu le 14 juillet 2023 avec une affiche tout aussi alléchante. D’ici là, un encan silencieux et un tournoi de golf auront lieu en août pour aider à la survie de cet organisme sans but lucratif.