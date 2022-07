Un bel été à venir

Après deux années de mesures sanitaires, d’arrêts et de réouvertures dues à la pandémie, le public est de retour dans les salles obscures pour le plus grand bonheur des propriétaires de cinémas.

« On remarque une évolution constante dans la fréquentation des cinémas québécois depuis leur réouverture, le 7 février dernier, affirme Éric Bouchard, aussi copropriétaire des cinémas Saint-Eustache et Saint-Jérôme. Au fur et à mesure que les gens ont vu la situation s’améliorer et les restrictions tomber, ils ont été plus enclins à venir au cinéma. »

Photo courtoisie

La preuve : le film Thor : Amour et tonnerre a frappé fort en se hissant en première position du box-office québécois dès sa première fin de semaine de sortie avec des recettes de 1 477 048 $. Les Minions 2 : Il était une fois Gru se trouve en deuxième place pour une 2e semaine de projection (totalisant 2 807 177 $ de recettes) et Top Gun : Maverick — qui en est à sa 7e semaine — mettant en vedette Tom Cruise garde sa place dans le top 3 au Québec avec un total de revenus de 8 206 631 $.

Cinq films américains ont d’ailleurs cumulé 10 millions et plus d’entrées au cours des 7 derniers mois au Canada et aux États-Unis, soit Spider-Man : Sans retour, Le Batman avec Robert Pattinson, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor : amour et tonnerre et Jurassic World : Le monde d’après. Les raisons de cette évolution constante de fréquentation seraient nombreuses : les gens sont plus familiers avec la pandémie, sont majoritairement vaccinés et connaissent mieux les risques associés à une sortie au cinéma.

« Les cinémas ont toujours démontré qu’ils n’étaient pas des lieux de contamination et cela ne change pas, poursuit le coprésident. Les gens veulent revenir et se sentent plus à l’aise de le faire. Ce sont de bonnes nouvelles ! »

Photo courtoisie

Le premier film pour enfants postpandémie, Sonic 2 le film, est venu confirmer que les familles sont aussi de retour en grand nombre. Quant au film Les Minions 2 : Il était une fois Gru, il est devenu la plus grosse sortie de tous les temps pour un week-end du 4 juillet, au Canada comme aux États-Unis.

Films attendus

Des sorties intéressantes risquent d’attirer les gens au cinéma dans les prochaines semaines, notamment les films québécois Confession mettant en vedette - et réalisé par - Luc Picard, et Arlette de Mariloup Wolfe marquant le grand retour de Maripier Morin.

Du côté de nos cousins américains, le film pour enfants Fureur sur pattes ainsi que les films Là où chantent les écrevisses et Train à grande vitesse avec Brad Pitt devraient aussi charmer les cinéphiles.

Notons que le film québécois Lignes de fuite s’est hissé au 7e rang du box-office de la fin de semaine avec des recettes de 48 101 $.