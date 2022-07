Ce n’était pas la première fois que Juraj Slafkovsky mettait les pieds au complexe sportif de Brossard. Il y a quelques années, il avait pris part à un camp organisé par le Canadien.

Il est donc familier avec la riche histoire de l’organisation. Les nombreuses banderoles commémorant les 24 coupes Stanley et les numéros retirés, il en connaissait la signification.

« Je sais ce que cette organisation a accompli, ça me fait apprécier encore plus le fait d’en faire partie, a-t-il indiqué lundi. Mais je ne veux pas me laisser déconcentrer par cela. Je veux me concentrer sur mon jeu et faire tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner des matchs... et peut-être plus. »

Se retrouver dans un environnement familier facilite grandement l’intégration. Même chose quand ceux qui pourraient devenir vos futurs coéquipiers viennent à votre rencontre.

Slafkovsky a raconté que, après avoir vu Nick Suzuki lors du repêchage et reçu un message texte de Cole Caufield au cours du week-end, il a croisé Josh Anderson dans le vestiaire de l’équipe.

On se souviendra que, dans les jours précédant le repêchage, Slafkovsky, dans son argumentaire visant à convaincre le Canadien de le sélectionner, avait soutenu qu’il pourrait être un bon complément à la gauche de Suzuki et de Caufield.

Se battre pour un poste

Sourire en coin, il a confirmé que Caufield ne lui a pas écrit pour lui parler de cette possible union.

« Lui, il est déjà rendu là [dans la LNH]. Moi, je devrai me battre pour gagner ce poste, a expliqué le numéro 60. Il m’a simplement dit qu’il avait hâte de se mettre au travail avec moi. »

Soit dit en passant, ne vous lancez pas à la boutique souvenir du CH ou à votre magasin de sports favoris avec l’idée de faire broder sur un chandail du Tricolore le nom de Slafkovky et le numéro 60.

Le Slovaque a expliqué que c’est le numéro qu’on lui avait assigné à son arrivée et que ce n’est probablement pas celui qu’il choisira le jour où il parviendra à confirmer son poste au sein de l’équipe montréalaise.