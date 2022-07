Wade Redden retrouve les Sénateurs

L’ancien défenseur Wade Redden effectuera un retour au sein de l’organisation des Sénateurs d’Ottawa, car il a été nommé instructeur responsable du développement, lundi, et devait d’ailleurs amorcer son mandat le matin même de son arrivée, au début du camp de perfectionnement annuel du club.

Redden se joindra ainsi à Shean Donovan et Jesse Winchester, qui superviseront également les meilleurs espoirs de l’équipe. À l’extérieur de la patinoire, il a œuvré comme adjoint au directeur du développement des joueurs chez les Predators de Nashville de 2016-2017 à 2018-2019.

«L’ajout de Wade est significatif pour notre personnel en charge du développement. Il sera un élément primordial aidant à améliorer nos jeunes en défense. Il a été un leader tout au long de sa carrière de hockeyeur et nous savons que ses qualités se transposeront très bien vers son nouveau rôle», a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, par voie de communiqué.

L’ex-numéro 6 a disputé 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey et a disputé 838 matchs avec Ottawa de 1996 à 2008, ce qui représente le quatrième plus haut total de la concession. Il a amassé 410 points et affiché un différentiel de +159 avec la formation.