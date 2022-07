Amazon Prime Day : 35 produits à ne pas manquer

L'un des plus grands événements de magasinage de l’année au Canada est de retour, le Prime Day!

Ces offres sont proposées exclusivement aux membres Amazon Prime. L’événement portera sur deux jours, soit le 12 et 13 juillet avec des ventes flash et des économies à durée limitée.

Faites vite, ces aubaines ne dureront pas!

Voici 50 offres Amazon Prime Day à découvrir dès maintenant.

Capteur CMOS plein cadre Exmor R 42,4 MP et processeur Bionz X.



L'appareil photo Sony était 3 598$ et maintenant disponible à seulement 2 998$, vous obtenez un rabais de 17%.

Molekule Air Pro utilise la nanotechnologie photochimique d'oxydation (PECO) pour détruire les virus, les allergènes, les bactéries, les moisissures, les produits chimiques et plus encore.

Le prix était 1402.99$ et maintenant disponible pour seulement 1192.54$. Vous obtenez un rabais de 15%.

L'infuseur Breville offre une saveur optimale dans chaque tasse créant une troisième vague de café à la maison en utilisant la formule à 4 touches, assurant la bonne dose, une pression d'eau optimale, un contrôle précis de la température et un lait de micromousse pour le latte art.



Était auparavant 855$ et maintenant disponible à 545.98$. Vous obtenez un rabais de 36%.

Le four combiné peu encombrant dispose d'une friture à air, d'une cuisson à convection, d'un micro-ondes et d'un gril dans un design élégant en acier inoxydable!



Était 699.97$ et maintenant disponible pour 594.99$. Vous obtenez un rabais de 15%.

Mousse innovante de haute qualité : tous les avantages des matériaux obsolètes comme le latex et la mousse à mémoire de forme sans les inconvénients comme s'enfoncer ou dormir au chaud. La mousse est l'équilibre idéal entre douceur et fermeté.



Était 640.99$ et maintenant disponible à 545$. Vous obtenez un rabais de 15%.

Moniteur haut de gamme : 4K UHD (3840 x 2160p) ergonomique, écran IPS 60 Hz offrant des couleurs réalistes parfaites pour le bureau, le design graphique, les photographes et plus encore.



Était 635,99$ et maintenant disponible pour 540,59$. Vous obtenez un rabais de 15%.

Gonflable et portable : la planche gonflable SereneLife se gonfle et se dégonfle rapidement en un rien de temps. Peut être enroulé pour un rangement et un voyage faciles, ce qui est une excellente option pour le camping, le bateau et pour les cyclistes avec un espace de transport et de stockage limité.



Était 713.92$ et maintenant à 535.25$, vous avez 25% de rabais.

Écouteurs extrêmement confortables. Conçu pour une utilisation prolongée, le Beoplay HX a une construction confortable, légère et un contrôle tactile élégant.



Était disponible à 557.57$ et maintenant pour seulement 449.99$. Vous obtenez un rabais de 19%.

Modernisez votre cuisine avec un batteur sur socle entièrement métallique à 10 vitesses! Le mixeur KitchenAid a un puissant moteur de 590 W.



Était 729.99$ et maintenant disponible à 419.99$. Vous obtenez un rabais de 42%.

DCD996 20 V MAX 1/2" marteau perforateur 3 vitesses, haute performance (0-2250 tr/min), transmission entièrement métallique optimise l'outil à tâche pour des vitesses d'application rapides et une meilleure durée de fonctionnement du kit de perceuse sans fil.



Était 529$ et maintenant disponible à 406.69$, vous avez un rabais de 23%.

La remorque de vélo peut accueillir confortablement deux enfants. Pliage compact pour le rangement et le transport. Filet et pare-vent inclus pour plus de confort dans de nombreuses conditions météorologiques. Conforme aux normes internationales de sécurité.



Était 579.95$ et maintenant disponible à seulement 383.96$, vous obtenez un rabais de 34%.

Le casque offre une suppression du bruit adaptative qui répond automatiquement à votre environnement et 30 heures d’utilisation.



Était 499$ et maintenant disponible à seulement 379$. Vous obtenez un rabais de 24%.

Vous obtenez 2 fois la puissance de 750 W au design européen, 3 outils de bol en acier inoxydable : fouet, crochet à pâte et batteur K. Compatible au lave-vaisselle et il possède un contrôle de vitesse variable : maintient les ingrédients dans le bol et non sur votre plan de travail en permettant aux ingrédients de s'intégrer avant de mélanger à haute vitesse.



Était 499.99$ et maintenant disponible à 366.35$. Vous obtenez un rabais de 27%.

Son puissant JBL de 380 W : son clair et puissant pour une expérience de home cinéma immersive. Atmos virtuels Dolby : sentez le son qui vous vient de toutes les directions grâce à la technologie virtuelle Dolby Atmos. Écoutez vos films, émissions de télévision et musiques préférés comme jamais auparavant. Caisson de basses sans fil pour des basses profondes : faites l'expérience de basses profondes et excitantes d'un caisson de basses de 16,5 cm sans l'encombrement de câbles supplémentaires.



Était 679.98$ et maintenant disponible pour 349.98$, vous avez un rabais de 49%.

Casque sans fil Bluetooth 3.0 et interphone à longue portée avec système Easy-contrôle (molette). Cet appareil comprend conférence intercom jusqu'à 4 motards, appels mains libres, musique stéréo et contrôle via Bluetooth et profils de volume individuels.



Était 372$ et maintenant disponible pour 328.55$, vous obtenez 12% de rabais.

Il offre une expérience audio bien équilibrée et puissante, mais peut s'adapter aux plus petits espaces. Bluetooth 5.0 fournit un son sans fil supérieur à une portée allant jusqu'à 9 m tout en conservant la connectivité. Utilisez votre smartphone, tablette ou ordinateur compatible Bluetooth pour diffuser de la musique directement sur votre haut-parleur sans fil nécessaire.Ce haut-parleur combine une technologie contemporaine avec un design emblématique Marshall pour offrir un son fort tout en conservant un look classique. Vous voudrez afficher fièrement ce haut-parleur dans n'importe quelle pièce.



Était 379.99$ et maintenant disponible 299.99$. 21% de rabais.

Barre de son ultra fine avec caisson de basses sans fil – Dispose de pilotes de performance 2.1 canaux – (2) pilotes ovales de 3,2 x 11,4 cm et (2) tweeters de 2,5 cm, et le caisson de basses de 13,3 cm inclus offre un son incroyable de remplissage de pièce avec des basses profondes. La technologie exclusive de réglage vocal de Polk et le décodage Dolby Digital 5.1 aident à maximiser la clarté du son et à réduire les retards vocaux. Écoutez des dialogues clairs et nets de vos films, émissions de télévision et événements sportifs préférés avec trois paramètres distincts. Excellent son et rapport qualité/prix avec toutes les barres de son moyennes à hautes gammes disponibles sur le marché. D'une hauteur de 5,1 cm, le Signa S3 s'adapte à la plupart des espaces : il est facile de le fixer au mur ou de le placer devant votre téléviseur. Il ne bloque pas le bord inférieur de votre téléviseur ou le capteur à distance infrarouge.



Était 379$ et maintenant disponible pour seulement 299$. Vous avez un rabais de 21%.

Design compact qui se glisse facilement dans votre paume, poche ou sac, et pèse moins de 300 g. Port de câble USB pour la mise sous tension partout où vous êtes. Batterie rechargeable intégrée qui dure jusqu'à 8 doubles sessions de pompage - Pas besoin de chercher une prise de courant, connecteurs à l'application MyMedela, pour vous donner plus de soutien et d'encouragement.



Était 339$ et maintenant disponible pour seulement 297.47$. Vous obtenez un rabais de 12%.

Vitesse variable pour correspondre à la vitesse de l'application, poignée surmoulée en caoutchouc texturé pour un ponçage plus confortable. La faible hauteur vous rapproche de la surface de travail pour plus de contrôle lors du ponçage.



Était 329$ et maintenant disponible à 262.36$, vous avez 20% de rabais.

Marquages gravés au laser pour une identification facile de la taille de la prise. Arc pivotant à 5 degrés et tête fine. Système d'engrenage 72 dents pour cliquet à couple élevé. Levier directionnel discret.



Était 329$ et maintenant disponible pour 258.4$. Vous avez un rabais de 21%.

Des pâtes fraîches et savoureuses n'ont jamais été aussi facile à préparer. Il mixe, pétrit et extrude automatiquement. Ajoutez les ingrédients et cela fait le reste – 0,9 kg de pâtes en seulement 10 minutes. Expérimentez avec un nombre illimité d'ingrédients tels que les œufs, les jus de légumes, les herbes et les farines pour créer des pâtes saines et délicieuses, sans gluten et colorées pour votre famille et vos amis.



Était 299.99$ et maintenant disponible pour le prix de : 254.99, vous avez 15% de rabais.

Une carafe triangulaire conçue pour garantir des résultats plus rapides en moins de temps! Les raccords en acier inoxydable garantissent un meilleur engagement pour une longue durée de vie. La fonction de nettoyage automatique rince rapidement la carafe en quelques secondes avec juste du savon et de l'eau. Personnalisez sans effort n'importe quelle recette à votre goût avec nos 3 paramètres uniques iTextureControl : lisse, moyen ou grossier.



Était 286.82$ et maintenant disponible pour 252.99$. Vous avez un rabais de 12%.

Technologie d'élimination des graisses conçue pour créer un flux d'air rapide comme Tornade, exposant tous les aliments à une chaleur constante. Vous pouvez cuire vos aliments avec une cuillère à soupe ou moins d'huile tout en évacuant l'excès de graisse. La graisse peut maintenant être extraite de la nourriture et capturée dans le réducteur de graisse au fond de la friteuse. Il suffit de le verser une fois la cuisson terminée.

Était 279.97$ et maintenant 237.97$. Vous obtenez un rabais de 15%.

La maison de poupées Majestueuse est plus de 130 cm de large et de haut, offre plein d'espace aux fillettes pour prendre soin de leurs poupées préférées. Cette maison de poupées adorable, qui fourmille de détails amusants et interactifs, est un cadeau idéal pour toute occasion. Caractéristiques : age minimum : 3 ans, dimensions : 132x36x136 cm.



Était 315$ et maintenant disponible à seulement 181.99$. Vous avez un rabais de 42%.

Plus de 20 heures de lecture portable sur une seule charge. Sa taille compacte et sa durabilité robuste le rendent parfait à emporter avec vous. Emberton peut être rapidement chargé, avec 20 minutes lui donnant une autonomie de 5 heures.



Était 239$ et maintenant offert pour le prix de : 179.99$. Vous avez un rabais de 25%.

Permet d’économiser en conservant l’énergie, votre ecobee3 lite se paie de lui-même et continue à vous faire économiser année après année. Prenez le contrôle partout et en tout temps : utilisez votre appareil avec iOS (y compris Apple Watch) ou Android pour le contrôler de partout et en tout temps. Capteur sans fil dans les pièces : ce thermostat intelligent fonctionne avec les capteurs sans fil distants pour régler la température dans les pièces où vous vous trouvez le plus souvent. Puisqu’il détecte s’il y a ou non une personne dans une pièce, il active le mode économie d’énergie quand vous êtes absent.



Était 219.99$ et maintenant offert à seulement 169.99$. Vous obtenez un rabais de 23%.

Son signature, le mode II est un véritable intra-auriculaire sans fil conçu pour offrir une expérience audio merveilleuse. Tout en étant facilement transportable dans son étui de chargement compact, le Mode II produit également un son phénoménal sans fils attachés. 25 heures de lecture sans fil : le mode II est permanent, offrant 5 heures de lecture sans fil sur une seule charge avec un étui de chargement que vous pouvez transporter dans votre poche. Sur une batterie complète, votre boîtier de charge chargera le mode II jusqu'à quatre fois, ce qui donne un total de 25 heures de lecture en déplacement.



Était auparavant 249.99$ et maintenant offert pour le prix de : 169.99$, vous obtenez un rabais de 32%.

Menu préprogrammé par capteur pour un réchauffement optimal des aliments les plus populaires comme la pizza, les pommes de terre, les légumes et plus encore. Finition en acier inoxydable, 52,1 x 43,7 x 32,5 (L x l x H), grande capacité de 0,03 m3. Puissance de 1100 W avec 10 réglages de puissance, horloge et minuterie de cuisine.



Était 299.99$ et maintenant disponible à seulement 164.99$. Cette offre représente un rabais de 45%.

Son de signature : Major IV offre le son Marshall que vous attendez ! Plus de 55 ans de connaissances sont emballées dans Major IV pour un son explosif. Les pilotes dynamiques personnalisés offrent des basses rugissantes, des médiums lisses et des aigus brillants pour un son riche et inégalé que vous ne voudrez jamais désactiver. Plus de 80 heures de lecture sans fil : Major IV offre plus de 80 heures de lecture sans fil avec capacité de charge rapide – seulement 15 minutes de charge vous donnera 15 heures d'écoute. Ces écouteurs sont vraiment conçus pour le long terme.



Était 219.99$ et maintenant disponible pour le prix de : 149.99, donc vous obtenez un rabais de 32%.

DEWALT La scie circulaire 7 1/4 est parmi les scies les plus légères de sa catégorie (4 kg). Système de protection breveté de cordon résistant, offre une durabilité 3 fois contre la traction du cordon. Le frein électrique de la scie circulaire filaire arrête la lame après le déclenchement. Le moteur de 15 A de la scie circulaire compacte offre de la puissance même pour les applications les plus difficiles. Capacité de biseau de 57 degrés avec arrêts à 45 degrés et 22,5 degrés. Profondeur de la capacité de coupe de 7,4 cm.



Était 169$ et maintenant 135.96$. Vous avez un rabais de 20%.

JBL Son signature : pilotes de 40 mm et signature sonore qui se trouve dans les lieux les plus célèbres au monde. 30 heures d'autonomie avec ANC OFF et 20 heures avec ANC ON ON. Technologie Bluetooth - Matériau du coussin d'oreille : cuir synthétique. Annulation active du bruit.



Était 299$ et maintenant disponible pour le prix de : 129.98$. Vous obtenez un rabais de 57%.



LIGHTSPEED sans fil : la technologie sans fil LIGHTSPEED de qualité professionnelle offre 33 heures d'autonomie (1) et jusqu'à 12 mètres de liberté sans fil fiable. Léger et confortable : avec seulement 236 grammes, le G535 est plus petit et plus léger que le G733 ; le bandeau de suspension réversible aide à répartir le poids et est réglable pour un ajustement personnalisé. Plug and Play : optimisez votre temps de jeu avec un casque de jeu Plug and Play facile à utiliser ; le G535 utilise une connexion USB compatible avec les appareils de jeu PC et PlayStation.

Était 169.99$ et maintenant offert pour le prix de : 119.99$. Vous avez un rabais de 29%.

Analyse complète de la composition corporelle : suivi du poids (kg, lb, st lb), ainsi que du pourcentage de masse grasse, musculaire, osseuse et hydrique. L'écran de suivi du poids affiche des commentaires immédiats. Synchronisation automatique : les données de chaque pesée s'affichent automatiquement dans l'application Health Mate via le réseau Wi-Fi (iOS et Android). Suivi nutritionnel : fixez-vous un objectif de poids et gérez vos prises alimentaires quotidiennes. Prévisions météo quotidiennes : montez sur la balance et découvrez le bulletin météo de votre région pour planifier votre journée.

Était 125.99$ et maintenant disponible à seulement 105.62$. Vous obtenez 16% de rabais.

Son incroyable à partir d'un seul pilote à armature équilibrée ventilée. Écoutez la musique comme elle était censée être entendue. Forme élégante et discrète conçue pour un confort durable des plus petits écouteurs de la ligne AONIC. La technologie d'isolation sonore bloque jusqu'à 37 dB de bruit pour éliminer les distractions. Profitez de l'expérience d'écoute la plus immersive avec un design qui maintient les écouteurs à l'intérieur et le bruit à l'extérieur pendant l'exercice ou les voyages.



Était 129$ et maintenant offert pour le prix de 99$, un rabais de 23%.

JBL Son de basses pur : JBL alimente les festivals et les concerts partout dans le monde depuis des décennies. Maintenant, laissez JBL donner vie à votre propre monde avec un son incroyable Pure Bass dans ces écouteurs sans fil. Jusqu'à 32 heures de batterie (8 heures dans les écouteurs et 24 heures dans l'étui) : vous pouvez écouter ces écouteurs toute la journée et toute la nuit et obtenir une recharge avec seulement 15 minutes de charge. Gardez votre propre concert privé aussi longtemps que vous pouvez suivre. Jumelage rapide activé par Google : dès que vous sortez vos écouteurs de l'étui, ils sont jumelés à votre appareil Android en un seul geste. Après l'appariement, tout autre appareil peut être détecté même lorsqu'il n'est pas jumelé.



Était 119.98$ et maintenant offert à seulement 69.98$. Vous obtenez 42% de rabais.

Bon magasinage!