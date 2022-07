À quoi devrait servir notre argent?

Le titre d’une lettre parue ce matin a attiré mon attention : « Comment être heureux sans argent ? » Elle était écrite par une célibataire dans la soixantaine qui avait trouvé difficile sa traversée de la pandémie. Comme elle aimerait maintenant pouvoir se gâter un peu, elle vous demandait de l’aider à trouver une solution pour compenser son portefeuille désespérément vide.

J’ai une ou deux choses à lui dire. La première, c’est que ce n’est pas l’argent qui fait le bonheur. La seconde, c’est que je suis un homme heureux, malgré un portefeuille aussi plat que le sien. Marié depuis 57 ans avec ma femme, on a élevé nos trois garçons avec tout ce que ça comporte d’obligations pour leur permettre, eux qui ont toujours été sportifs, de jouer au baseball et au hockey.

Mon épouse travaillait à petit salaire et ne voulait pas changer de travail puisqu’elle aimait ce qu’elle faisait auprès des plus démunis. Moi je travaillais comme camionneur cinq jours par semaine, et les deux autres jours, je faisais plusieurs jobines pour réussir à boucler notre budget.

On est toujours parvenu à survivre correctement avec le peu qu’on avait. Et en plus, on faisait tous les deux du bénévolat pour aider des plus démunis que nous. Notre parcours n’a pas été facile, mais on ne se plaignait pas. On se contentait de ce que la vie nous offrait.

On donnait aussi un peu à des centres communautaires, à Centraide, aux Amputés de guerre, à la Maison du Père et à certains hôpitaux, dont celui où on m’a opéré deux fois pour le cœur (l’Institut de cardiologie) et à Sacré-Cœur pour un cancer du poumon.

Et croyez-moi, JAMAIS on a pu dire qu’on manquait d’argent, car la vie faisait toujours en sorte que ce qu’on donnait d’une main nous revenait autrement. Comme un retour de balancier.

Aujourd’hui on est retraités et pas très riches, mais on continue encore à partager le peu qu’on a en donnant par-ci par-là, surtout à des organismes qui font de la recherche pour faire avancer la science. Ah si tout le monde faisait ça !

Papi J P

Quoi vous dire mon très cher Papi J P, sinon que votre vie bâtie sur le principe du partage est un exemple pour l’humanité entière. En particulier pour moi qui suis prompte à vanter les mérites de certains idéaux, mais qui ne les ai jamais servis de façon aussi spectaculaire que vous.