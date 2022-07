Au moins 13 ans à l’ombre pour le meurtre brutal de son père

Un Montréalais qui a écopé de la prison à vie après avoir tué violemment son père à coups de bâton pour une question d’argent, en 2018, devra purger 13 ans avant d’espérer être libéré.

« Le meurtre de Roger Fleury a été brutal. [Il] est décédé suite à des coups violents portés principalement à la tête et il a été laissé gisant au sol alors qu’il était encore vivant », a déploré la juge Myriam Lachance en déterminant la peine de Yanik Fleury, mardi, au palais de justice de Joliette.

L’homme de 49 ans avait été déclaré coupable par un jury du meurtre non prémédité de son père Roger Fleury, âgé de 71 ans. Avec ce verdict, il a automatiquement écopé de l’emprisonnement à perpétuité.

En décembre 2018, le retraité a été attaqué par son fils en après-midi en sortant de sa Hyundai Azera noire, dans son stationnement, à Charlemagne, dans Lanaudière.

Son corps inerte et ensanglanté avait été découvert au sol près de sa voiture par une dame qui passait par là. Elle a immédiatement contacté le 911.

L’enquête avait notamment permis de trouver du sang du septuagénaire dans le véhicule de Fleury. Des caméras de surveillance de l’hôtel de ville l’avaient aussi filmé en train de fumer dans sa Dodge Caravan, garée à moins de 100 mètres de l’appartement de son père, peu avant le meurtre.

Pour de l’argent

Selon la poursuite, une question d’argent était au cœur du conflit mortel.

« Au moment du meurtre, l’accusé avait des problèmes financiers depuis sa séparation qui l’ont poussé à trouver divers moyens afin d’obtenir de l’argent de ses parents et de son entourage », a souligné la magistrate dans son jugement.

La juge Lachance a entériné une suggestion commune de peine proposée par les procureurs de la Couronne, Me Geneviève Aumond et Me Marc-André Ledoux, et les avocats de la défense, Me Jonathan Boivin et Me Karam Mahrez.

Cette suggestion s’écartait de celle faite unanimement par le jury, qui avait plutôt proposé une période de 20 ans avant que Fleury ne soit admissible à une libération conditionnelle.

Pas irrécupérable

Le fils ingrat possède une longue liste d’antécédents, qui s’étendent de 1996 à 2005 concernant en majorité des crimes envers la propriété. Son plus récent antécédent remonte à 2015, en matière de stupéfiants.

« Il n’y a pas de preuve que monsieur est irrécupérable », a fait valoir son avocat Jonathan Boivin, en soulignant que son client est en bons termes avec sa famille et est un père présent pour ses enfants.

La possibilité de pouvoir présenter une demande de libération après avoir purgé 13 ans pourrait même « lui donner espoir » et le motiver à s’engager dans un programme de réhabilitation, a ajouté l’avocat.

– Avec Jonathan Tremblay

Yanik Fleury a porté en appel son verdict de culpabilité.

CE QU’ILS ONT DIT

« Une période d’inéligibilité de 13 ans à une libération conditionnelle n’est pas la plus sévère, mais elle n’est pas non plus déraisonnable ni contraire à l’intérêt public. Ultimement, ce sera à l’accusé de prouver [...] qu’il ne représente plus un danger pour la société et que son maintien en détention n’est plus requis. »

– Myriam Lachance, juge qui a rendu la sentence

« Qu’il ait pogné 13, 20 ou 25 ans, ça ne me dérange pas. C’est lui qui doit vivre avec [le meurtre sur la conscience]. »

« Il n’a pas avoué pourquoi il a fait ça, c’est ça qui nous manque. J’aimerais aller le voir en dedans pour savoir. »

– Roger Jr Fleury, fils de la victime et frère de l’accusé

« Les conditions de détention, plus difficiles actuellement avec la question de la COVID, ont été pris en compte. Il y a des périodes où monsieur doit être isolé et ça se poursuit. Cela entraîne des difficultés au niveau des douches, des appels, etc. »

– Jonathan Boivin, avocat du meurtrier