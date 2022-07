Bourses à des athlètes inspirants

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a pu remettre récemment à 14 athlètes inspirants(es), ayant une limitation physique ou sensorielle, des bourses de 2000 $ à 3000 $ pour un total de 41 000 $ lors du 15e Programme de bourses Loto-Québec, qui s’engage par ailleurs à poursuivre son partenariat avec la Fondation jusqu’en 2024. Parmi les athlètes récipiendaires, notons : Olivier Dussault et Marylo Martineau de Québec, en boccia (jeu de précision, comme le boulingrin, qui exige une concentration intense) ; Samuel Larouche de Saguenay, en para-athlétisme, et William Roussy de Maria en Gaspésie, en para-badminton.

À la table du Cardinal

L’événement-bénéfice « À la table du Cardinal 2022 », présenté le 19 mai dernier au Centre des congrès de Québec sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a rassemblé 600 personnes et permis d’amasser 215 000 $, qui seront redistribués à des organismes communautaires situés sur le territoire du diocèse de Québec. Depuis huit ans, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix suscite cette chaîne de solidarité, mobilisant les milieux corporatifs ainsi que le grand public des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Son initiative annuelle a permis de remettre 1,5 million de dollars à plus de 70 organismes. 100 % des profits réalisés leur sont remis. Sur la photo, le Cardinal Lacroix entouré du comité organisateur.

Un siècle de présence

Une cinquantaine d’invités ont pris part, le 14 juin dernier, au dévoilement officiel d’une plaque commémorative soulignant plus d’un siècle de présence du Club Rotary de Québec au Fairmont Le Château Frontenac lors de leur réunion hebdomadaire. Présent et actif dans la communauté québécoise depuis 1919, le Club Rotary de Québec regroupe des gens d’affaires dynamiques et des représentants des professions libérales poursuivant le même plaisir de se rencontrer chaque semaine pour échanger, fraterniser et mettre de l’avant leur idéal de servir. Lieu de partage et de camaraderie, le Club Rotary de Québec est associé à de multiples causes venant en aide aux personnes handicapées, aux jeunes et aux plus démunis. Sur la photo, de gauche à droite : Ken Hall, directeur général du Fairmont Le Château Frontenac, Bianca Drapeau, présidente du Club Rotary de Québec et Benoît Bernier, responsable du comité de la plaque commémorative.

En souvenir

Le 12 juillet 2021. Le Serbe Novak Djokovic (photo) poursuivait son irrésistible avancée dans le livre d’histoire du tennis masculin en défaisant l’Italien Matteo Berrettini en finale du simple des Internationaux de tennis de Wimbledon. À l’âge de 34 ans, Djokovic obtenait ainsi son 20e titre à un tournoi du Grand Chelem, le même nombre que le Suisse Roger Federer et que l’Espagnol Rafael Nadal.

