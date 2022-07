Centre Bell: retour aux sources avec Alanis Morissette

Alanis Morissette a offert à ses «fans» une bonbonnière pleine à craquer de confiseries à saveur de nostalgie mardi soir au Centre Bell, dans le cadre de sa tournée anniversaire qu’elle a entamée en début d’été.

• À lire aussi: «Jagged Little Pill»: l’album qui a tout changé pour Alanis Morissette

De retour sur les planches de la métropole après 10 ans d’absence, l’autrice-compositrice-interprète a joué les titres de son album totémique Jagged Little Pill paru la première fois en 1995, réédité en 2015, puis réapparu sur les tablettes en 2020 dans une édition Deluxe, dans le cadre de sa tournée mondiale soulignant les 25 ans.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

Vêtue d’un T-shirt ample et d’un pantalon de cuir, la rockeuse au cœur tendre a raconté en chanson le naufrage émotionnel par lequel elle est passée pendant sa jeunesse, abordant les relations toxiques, la violence conjugale, la place des femmes, et la résilience. Tantôt sobre, tantôt puissante, tantôt brisée par l’émotion, sa voix riche pleine de nuances a semblé pleinement maîtrisée, alors qu’elle a connu quelques ennuis le mois dernier l’ayant forcée à annuler deux dates en Grande-Bretagne.

Écoulé à plus de 33 millions d’exemplaires, «Jagged Little Pill», qui a été récompensé du prix Grammy d’album de l’année et de l’album rock de l’année en 1996, comprend notamment Hand In My Pocket, You Learn et All I Realy Want, des pièces maîtresses dans la carrière d’Alanis Morissette. C’est d’ailleurs avec elles que la chanteuse ontarienne de 48 ans a ouvert son concert, au grand plaisir des spectateurs qui se sont souvent levés de leur siège pour chanter avec elle ou danser, un verre de bière à la main levé haut dans les airs à sa santé.

La foule s’est également montrée très bruyante dans ses applaudissements d’encouragement et de reconnaissance. Tel a été le cas sur Head over my feet pour laquelle la chanteuse s’est emparée de sa guitare sèche et de son harmonica.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

L’iconique Ironic, gardé en dernière partie du concert, a pour sa part servie d’hommage discret au batteur Taylor Hawkins, décédé plus tôt cette année et qui a accompagné Alanis Morissette à ses débuts avant de rejoindre les Foo Fighters. Des images sur lesquelles il apparait à l’occasion, prises lors de la première tournée mondiale de la chanteuse, ont d’ailleurs été projetées sur les immenses écrans qui habillaient la scène.

La chanson de rupture par excellence You Oughta Know, qui a souvent été reprise, entre autres par Britney et Beyoncé, a pour sa part été jouée juste avant le rappel et a sans l’ombre d’un doute fait partie des préférées du public, vu l’enthousiasme assumé de ce dernier dès les premières notes.

Thank you a quant à elle été la toute dernière.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI /

L’apport Morissette

Alanis Morissette a pavé la voie à de nombreuses artistes qui évoluent aujourd’hui sur la scène musicale avec ses hymnes libérateurs et sa douceur revendicatrice, telle qu’Avril Lavigne, P!nk ou encore Olivia Rodrigo. En début de concert, la présentation d’un sympathique montage vidéo retraçant les 25 dernières années de la musicienne dans la culture populaire a rappelé l’importante contribution de cette dernière dans le paysage artistique canadien et américain.

Jagged Little Pill fait d'ailleurs parti des albums rock les plus emblématiques de la musique populaire canadienne.

La soirée s’est ouverte avec le groupe de rock alternatif Garbage, qui a enchaîné les succès au milieu des années 1990, notamment avec grâce aux titres Stupid Girl ainsi qu’Only Happy When It Rains et Queer qui ont été joués en attendant l’arrivée d’Alanis.

La tournée anniversaire de Jagged Little Pill, qui devait initialement avoir lieu en 2020 avant d’être repoussée pour des raisons évidentes, sera de passage sur les Plaines d’Abraham dans le cadre du Festival d’été de Québec vendredi à compter de 21 h 30.

The Storm Before the Calm, le nouvel album d’Alanis Morissette est quant à lui disponible depuis le 17 juin.