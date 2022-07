Championnats du monde: Baptême dans la Mecque de l’athlétisme

Pour un baptême de feu aux championnats mondiaux d’athlétisme, c’en est tout un ! À l’approche de ses premiers pas dans la plus grosse compétition mondiale annuelle dans son sport, Jean-Simon Desgagnés se dit fébrile à l’idée de vivre ce grand moment au mythique Hayward Field, à Eugene, en Oregon.

Le spécialiste du 3000 m steeple sera en action vendredi dans l’une des trois vagues de demi-finales dans le stade qui a vu le jour en 1919, avant d’être détruit et reconstruit à neuf sur le même site, en 2018.

« On dirait que j’ai réalisé en me réveillant que ce ne serait pas une semaine normale. Je suis excité et j’en profite à 100 % », s’est-il exprimé mardi après-midi

avant le grand départ à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

« C’est quand même exceptionnel. Dans le milieu, on appelle ça “tracktown” parce que c’est l’endroit où tout l’athlétisme se passe. On va résider sur le campus de l’Université de l’Oregon, qui a toujours une grosse équipe d’athlétisme. Le stade est mythique dans le domaine de l’athlétisme. Ce n’est pas le glamour de l’Europe, mais c’est l’endroit parfaitement choisi pour mes premiers mondiaux. »

En mode apprentissage

Comme tout athlète qui en est à ses premiers mondiaux, Desgagnés se fait discret sur ses objectifs. Du bout des lèvres, il avoue qu’une présence en finale le fait rêver.

L’étudiant-athlète de 23 ans, qui a fait sa marque avec le Rouge et Or, demeure malgré tout réaliste dans ses attentes. Seuls les trois premiers de chaque vague de 15 coureurs, ainsi que les six autres meilleurs chronos, seront invités à la finale de lundi.

« La mission, c’est vraiment de prendre de l’expérience et de me mesurer aux meilleurs au monde. Je dois arriver là en sentant que j’ai ma place. Je me suis classé comme tout le monde et je fais partie de l’élite.

« Je vais prendre le départ et on ne sait jamais, avec une journée magique, tout peut arriver. Dans le fond de ma tête, il y a le rêve de me classer en finale, mais sur les 45 qui prennent le départ, il n’y en a que 15 qui y arrivent. C’est un très gros mandat », a-t-il concédé.

Fin prêt

D’autant plus que c’est la crème de la crème qui sera rassemblée sur le campus.

« On parle de l’élite. En termes de profondeur et de force, c’est comparable aux Olympiques. Ce sera assurément costaud », a-t-il rappelé en prenant soin de préciser qu’il se sentira bien à sa place. « Je suis content de côtoyer ces grandes vedettes et ce sera bon pour ma carrière, mais je ne vais pas me laisser impressionner ».

Après avoir établi un record personnel le 24 mai à New York (8 min 22,95 s), Desgagnés a par la suite maintenu des chronos stables, ce qui l’encourage à quelques jours du grand événement

Sept Québécois

Desgagnés fera partie d’une délégation de sept Québécois au sein de l’équipe canadienne, la deuxième plus imposante à ce jour aux mondiaux d’athlétisme.

« C’est extrêmement gratifiant de voir où l’athlétisme au Québec s’en va. On voit que la relève est là. La majorité de nos athlètes est relativement jeune et sera là pendant plusieurs années. »