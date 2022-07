ST ANDREWS, Écosse | À l’autre bout du Old Course en début d’après-midi, hier, il planait un petit fumet d’air salin et... de hockey. Même s’il arpentait les allées et les verts du berceau du golf, Derek Ingram flottait encore sur un nuage après la sélection de son fils dans la LNH.

« Franck, étais-tu au repêchage la semaine dernière ? » m’a lancé le sympathique entraîneur de Corey Conners et instructeur de l’équipe nationale masculine lorsqu’il m’a aperçu aux abords du 12e vert.

« C’était incroyable », a-t-il aussitôt ajouté après ma réponse négative à sa question.

Adam Ingram, Hockeyeur

Jeudi et vendredi derniers, il a mis le golf de côté pour accompagner son fils Adam au Centre Bell lors de ce grand moment.

Véritable partisan des Maple Leafs de Toronto, ses allégeances ont maintenant changé puisque fiston a enfilé le chandail des Predators de Nashville au troisième tour (82e choix au total). Il devra aussi apprendre à écouter la musique country.

Au lendemain de ce moment de réjouissance, samedi matin, il a sauté dans l’avion à Montréal en direction de l’Écosse. En quelques heures, le fier papa et réputé instructeur est passé de la mecque du hockey au berceau du golf.

« C’est vraiment spécial et unique. Ces derniers jours sont les plus beaux de ma vie », a lâché l’homme de 52 ans.

On ne le répétera surtout pas à sa conjointe, Kim !

« J’adore le hockey et le golf, a-t-il renchéri, tout sourire. Mon fils appartient maintenant à une équipe de la LNH et je suis ici, à St Andrews, à guider l’athlète avec qui je travaille depuis près de 12 ans et qui expérimente une première fois cette joie de participer à l’Omnium britannique sur ce parcours. »

Autre pèlerinage

S’il mettait les pieds au Centre Bell pour la première fois la semaine dernière, Ingram n’en est pas à son premier pèlerinage dans ce lieu mythique écossais bordant la mer du Nord. Il y est venu lors d’un championnat amateur. Mais le périple est toujours aussi spécial.

Encore hier, il a immortalisé ce moment avec celui qu’il considère son troisième fils, Corey Conners, sur le fameux Swilcan Bridge. Il s’agit du petit ponceau de pierre surplombant le ruisseau traversant l’allée du 18e trou.

Photo AFP

Même si ce souvenir lui restera à jamais, il n’a pas cessé ensuite de jaser de l’encan à Montréal. Un vrai Canadien. Le hockey... et le golf.

Événement réussi

« J’étais un partisan des Leafs, mon frère du Canadien et mon père, du sport. La maison vibrait. J’ai toujours adoré l’histoire et la rivalité entre ces deux grandes franchises du sport au pays. Les Lafleur, Béliveau et cie m’ont toujours intrigué.

« J’ai vraiment adoré ma semaine à Montréal. Le Canadien a organisé un très bel événement dans le plus bel aréna de la ligue. En coulisses, j’ai même entendu plusieurs personnes dire que cette séance de sélection devrait toujours se tenir au Centre Bell. L’atmosphère était sensationnelle et le club a surpris avec la première sélection en y allant avec Juraj Slafkovsky. »

Les Ingram étaient dans l’amphithéâtre jeudi soir puisqu’Adam aurait peut-être pu entendre son nom lors du premier tour. C’est qu’à sa première saison avec les Phanthoms de Youngstown dans la USHL (une ligue junior aux États-Unis), l’attaquant a impressionné en totalisant 55 points en 54 matchs. Au combine à Buffalo, il avait rencontré 27 équipes et on lui avait prédit une possible sélection parmi les 32 premiers choix.

« Je suis très fier de lui. C’est un rêve maintenant devenu réalité. Natifs de Winnipeg, ma femme et moi voulions que nos fils jouent au hockey, car l’hiver est long au Manitoba, a plaisanté Ingram. Il a cru en lui et nous l’avons toujours soutenu, car il a travaillé si fort. »

Conseils de pro

Même si Derek ne manie pas le bâton de hockey comme un club de golf, il a su donner des conseils sportifs à son fils au fil des années. Après tout, ces deux sports complémentaires possèdent plusieurs similarités. Et coauteur d’un livre sur la psychologie sportive, il s’y connaît un brin.

« Quand je lui parle de sport et prodigue des conseils, j’essaie de mettre les émotions de côté comme je suis un instructeur. Je lui ai souvent dit de ne pas trop penser et de suranalyser les situations. Il faut garder les choses simples et suivre son instinct. C’est bon autant au hockey qu’au golf. Il faut jouer avec cette sensation.

« Au golf, la pire chose, c’est de commencer à trop penser et tout décortiquer. »

Voilà un précieux conseil tant pour ceux qui poussent la petite balle blanche sur les allées du Old Course que ceux qui poussent une rondelle sur la glace du Centre Bell.

St Andrews express

TOUS LES MORCEAUX... À TEMPS !

Avec les retards, les délais et la folie furieuse dans les aéroports depuis plusieurs semaines, j’étais sceptique à l’idée de retrouver tous mes paquets à destination à temps. Une escale à Dublin avant de mettre le cap sur Glasgow ne m’a pas convaincu. Des centaines de bagages étaient empilés près des carrousels. Idem une fois rendu en Écosse. J’ai miraculeusement reçu mes valises à temps. Bref, un retard de vol de près de trois heures à Montréal-Trudeau et un autre retard de 75 minutes en Irlande ont sûrement aidé. Je croise les doigts pour le retour la semaine prochaine !

DES CHAMPIONS

Pour célébrer le 150e anniversaire de l’Open, les organisateurs ont présenté, hier, la « Célébration des champions ». Ce petit tournoi de 10 équipes a regroupé des vainqueurs de l’Omnium avec des golfeurs et golfeuses, tant professionnels qu’amateurs. Les équipes de quatre joueurs comptabilisaient les deux meilleurs pointages sur chacun des quatre trous. De Gary Player et Lee Trevino à Jordan Spieth et Collin Morikawa, en passant par Tiger Woods et Nick Faldo, on a même vu Jack Nicklaus sur le Swilcan Bridge. Plusieurs scribes ont raconté avoir entendu des histoires croustillantes et délirantes sur les tertres. La bonne humeur était au rendez-vous. L’équipe de Faldo, composée de trois autres vainqueurs à St Andrews, soit Louis Oosthuizen, Zach Johnson et John Daly, a triomphé à -6.

GROUPE À PART

La controversée série LIV Golf continue de déranger. Ce week-end, le R&A a expliqué qu’elle n’a pas invité le grand manitou du nouveau circuit et double vainqueur de l’Open, Greg Norman, au dîner des champions organisé ce soir, pour éviter qu’il soit une distraction durant les célébrations du 150e. Respectant l’homme et l’athlète, Jack Nicklaus s’est contenté de dire qu’il n’était pas sur la même page que son ami au sujet de la nouvelle ligue. Ayant remporté la Claret Jug en 2013 et ayant rejoint la série LIV, Phil Mickelson a quant à lui décidé de faire l’impasse sur l’événement. Aucun des golfeurs de la série propulsée par les Saoudiens n’apparaît à l’horaire des conférences de presse avant le tournoi. Et en rondes de pratique, ceux-ci se regroupent. On sent la division régner. La bataille ne fait que commencer puisque le département de la justice américaine a fait savoir qu’il enquêterait sur le circuit de la PGA, qui a banni ses joueurs ayant rejoint la série internationale. Le PGA Tour pourrait avoir transgressé des lois antitrusts.