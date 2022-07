FEQ: l’énergie contagieuse de Tai Verdes

Un peu après 18h, lorsque les éclairs et le tonnerre ont provoqué l’évacuation du parc de la Francophonie, durant la prestation de Claudia Bouvette, ça n’annonçait rien de bon. Heureusement, le soleil est revenu et Tai Verdes a pris les choses en main, avant l’arrivée de la sensation pop anglaise Charli XCX.

Vedette de TikTok et des sites d’écoutes en ligne, avec le succès Stuck in the Middle, le Californien a fait tout ce qu’il fallait faire pour que le public passât un bon moment.

Sympathique, dynamique et avec un sourire omniprésent sur le visage, il a été en communication constante avec les spectateurs, dont plusieurs connaissaient très bien ses chansons et sa pop parfois très rock-and-roll.

«Et toi, en arrière, lève tes mains», lancera-t-il à l’endroit d’un spectateur, avant Let’s Go to Hell, livrée en début de prestation.

Appuyé par un solide trio de musiciens, Tai Verdes demande au public de bouger, lui demande de crier des Go fuck yourself!; il se lance sur le sol et fera une petite «saucette» dans la foule durant A-O-K.

«Je ne quitterai pas Québec sans que vous me défonciez les tympans», a-t-il lancé.

Bandes préenregistrées

On a ensuite subi un gros choc, lorsque la sensation pop anglaise Charli XCX est débarquée sur les planches, avec deux danseurs et des bandes préenregistrées, au son de Lightning et la présence d’éclairs sur l’écran géant derrière.

Des bandes qui n’ont pas du tout semblé déranger les fans qui ont sauté et dansé aux sonorités pop-électro des Constant Repeat, I Love It, Baby, Yuck, Beg For You, 1999, Good Ones et autres.

Il n’y avait pas une grande foule. Un demi «Pigeonnier», pour celle qui, comme Halsey, ne voulait pas se faire prendre en photo par les médias. La chanteuse de 29 ans, qui portait un bustier noir, de longues bottes et une jupe assez courte, bouge beaucoup sur les planches. Une jupe qu’elle a relevée une fraction de seconde durant Hot in It.

Accompagnée parfois par des voix préenregistrées, la très dynamique et énergique Charli XCX, qui a multiplié les «C’mon Québec», avec quelques mots de français, a une voix puissante et précise. Ça sonnait.

«J’ai tellement de plaisir», a-t-elle lancé après avoir remonté sa jupe durant quelques secondes lors de Hot In It.

Charlotte Emma Aitchison a ensuite dédié Boys aux personnes gaies qui étaient parmi le public et a plongé le parc de la Francophonie dans une ambiance de rave avec le segment final de Visions.

Prophète de malheur

Aux alentours de 18h, au début de sa prestation, la Québécoise Claudia Bouvette a parlé un peu trop vite.

«J’ai prié toute la journée. Je suis contente de vous voir. Il ne pleut pas. Il n’y a pas d’orage. Dieu merci», a-t-elle lancé, pleine d’énergie.

Quelques minutes plus tard, après une bonne version de Pardon Me, de son album The Paradise Club, l’ex de Mixmania 2 a réalisé qu’elle s’était peut-être un peu trop avancée.

«J’ai peut-être parlé trop vite», a lancé la colorée chanteuse lorsque la pluie s’est mise à tomber, suivie par un éclair et du tonnerre, qui a mené, pour des raisons de sécurité, à l’évacuation du site.

Une situation qui a causé l’annulation de la prestation du collectif australien Haiku Hands, qui semblait prometteur et qu’on aurait aimé voir. Dommage.

Le duo Magdalena Bay a pu entreprendre son tour sur les planches à l’heure prévue. La colorée Mica Tenenbaum, qui a mis un masque de lapin durant l’électrique Follow the Leader, et le multi-instrumentiste Matthew Lewin, accompagnés par un batteur, ont bien lancé leur prestation par Secrets (You Fire).

Leur synth-pop s’est déployée un peu de façon inégale au cours des 40 minutes qui ont suivi. On a senti un début de communion s’installer à la toute fin avec Good Intentions, de l’album A Little Rhythm and a Wicked Feeling.