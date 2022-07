Gianni Fairbrother tombe au combat

Le défenseur Gianni Fairbrother a subi une blessure au bas du corps pendant le camp de développement du Canadien de Montréal, lundi à Brossard, et devra vraisemblablement demeurer inactif pour un certain temps.

L’organisation a indiqué le lendemain que le hockeyeur de 21 ans sera réévalué par l’équipe médicale «dans les prochains jours». Les circonstances entourant l’apparition du problème n’ont pas été précisées.

Fairbrother est l’un des joueurs ayant un contrat avec le Tricolore qui ont entamé ce camp. La saison passée, il a inscrit un but et six mentions d’aide en 25 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, tout en affichant un différentiel de -14.

Le camp de perfectionnement se terminera mercredi.