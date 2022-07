«Jagged Little Pill»: l’album qui a tout changé pour Alanis Morissette

Jusqu’au milieu des années 1990, les femmes qui avaient du succès dans l’industrie de la musique étaient majoritairement des interprètes, de grandes voix comme Céline Dion ou Whitney Houston. Puis, une certaine Alanis Morissette a lancé «l’album».

C’était en juin 1995. Le grunge, phénomène social et musical du début de la décennie, était sur la pente descendante à la suite de la mort de Kurt Cobain, un an plus tôt. À Québec, les Nordiques venaient de se pousser au Colorado et les États-Unis étaient sous le choc de l’attentat qui avait fait 168 morts en Oklahoma.

Si on se cherchait une raison d’être en colère, les options étaient nombreuses.

C’était le cas de la chanteuse Alanis Morissette. Elle en avait gros sur le cœur. Relations toxiques, violence conjugale, place des femmes dans la religion, elle a transformé sa colère en une douzaine de chansons (Ironic, Hand In My Pocket, You Learn, You Oughta Know) qui ont formé le désormais classique Jagged Little Pill.

De chanteuse pop sans envergure, celle qu’on reverra au Québec, cette semaine, après dix ans d’absence, est devenue du jour au lendemain une icône du rock alternatif et une fière porte-parole du mouvement féministe.

Héritières

Vingt-sept ans plus tard, il n’est pas exagéré de statuer que le troisième album de l’autrice-compositrice canadienne a changé à jamais l’image du rock. Jagged Little Pill a pavé la voie à l’émergence de plusieurs artistes féminines qui rêvaient de gagner leur vie en chantant leurs propres compositions.

Avril Lavigne, P!nk, Fiona Apple ou, plus récemment, Billie Eilish et Olivia Rodrigo sont toutes des héritières, avouées ou non, d’Alanis Morissette.

À l’époque, a-t-elle rappelé dans un texte qu’elle a publié dans le magazine The Fashion Spot il y a quelques années, c’était loin d’être gagné. À la radio, peu d’autrices-compositrices pouvaient se tailler une place dans la rotation régulière.

«Quand Jagged Little Pill a été lancé, les gens de la compagnie de disques appelaient les stations de radio pour leur demander s’ils acceptaient de jouer You Oughta Know. Pendant un certain temps, ils ont répondu: “Nous faisons déjà tourner deux artistes féminines. Nous jouons Tori Amos et Sinead O’Connor, alors nous en avons assez.”»

Au Centre Bell de Montréal, ce soir, et sur les plaines d’Abraham, vendredi, à l’occasion du Festival d’été de Québec, ce sera donc l’occasion d’acclamer une des plus inspirantes artistes rock de sa génération.

Alanis Morissette est au cœur d’une tournée qui aurait dû coïncider avec le 25e anniversaire de Jagged Little Pill, en 2020, mais qui a été repoussée à cause de la COVID-19.

Pour les nostalgiques de la scène rock alternative des années 1990, ce sera Noël en juillet puisque le groupe Garbage, mené par Shirley Manson, sera de cette fête, qui n’aura sûrement rien d’ironique.

ALANIS MORISSETTE

48 ans.

Originaire d’Ottawa.

Plus de 75 millions d’albums vendus.

7 prix Grammy, dont album de l’année pour Jagged Little Pill, en 1996.

A joué son propre rôle à la télé dans des épisodes de quelques séries, dont Sex and the City, Curb Your Enthusiasm et Degrassi: The Next Generation.

A été conseillère de l’équipe d’Adam Levine à l’émission The Voice, en 2012.

Alanis Morissette a lancé un nouvel album, The Storm Before the Calm, le 17 juin.