La pandémie de COVID-19 est loin d'être finie, avertit l'OMS

La pandémie de COVID-19 est «loin d’être finie», a annoncé mardi le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève.

«Alors que le virus fait une percée, nous devons le repousser», a déclaré le Dr Tedros, ajoutant: «La pandémie de la COVID-19 est loin d’être finie.»

«Alors que les hospitalisations et la transmission de la COVID-19 augmentent, les gouvernements doivent déployer des mesures testées et éprouvées comme le port du masque, une ventilation améliorée et des protocoles de dépistage et de traitement», a-t-il ajouté.

Il s’est exprimé en marge de la publication par l’OMS des résultats de la dernière réunion du Comité d’urgence sur la COVID-19, qui s’est tenue vendredi dernier.

L’agence onusienne a ainsi annoncé le maintien de la pandémie de la COVID-19 au rang «d’urgence de santé publique de portée internationale», le plus haut degré d’alerte de l’organisation, suite à une décision unanime du Comité.

Le Comité pointe la baisse des dépistages et du séquençage génomique, qui rendent «de plus en plus difficile» l’évaluation de l’impact des variants de la COVID-19, et soulignent «l’inadéquation de la surveillance actuelle» de la pandémie.

Le Comité relève l’augmentation récente du nombre de cas de la COVID-19 dans différentes régions du monde, ainsi que l’absence de mise en place de mesures de santé publique adaptées dans les régions touchées par une résurgence des cas.