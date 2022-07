La Ville de Québec conteste une décision concernant la présidente du syndicat des policiers

La Ville de Québec a décidé de s’adresser à la Cour supérieure pour contester une décision du tribunal du travail, dans un litige qui l’oppose à la présidente de la Fraternité des policiers.

• À lire aussi: L’octogénaire porté disparu à Québec retrouvé

La présidente de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, Martine Fortier, a expliqué sur sa page Facebook qu’elle avait été choquée de recevoir les documents judiciaires à sa résidence personnelle.

«Les mots me manquent pour exprimer ce que j’ai pu ressentir en devant répondre aux multiples questions de notre fille, notamment sur le contenu de cette enveloppe, l’identité de son expéditeur, et surtout, la raison pour laquelle elle a été livrée à notre résidence plutôt qu’à mon travail», a-t-elle écrit.

«Acharnement»

Elle dit ressentir de l’incompréhension devant cette façon de faire. «Il est désormais légitime de se questionner à savoir jusqu’où s’étendront les dommages collatéraux de cet acharnement de la ville de Québec?»

Le litige découle d’une intervention faite au printemps 2021 par Mme Fortier, qui s’était adressée aux médias pour dénoncer le manque d’effectifs sur le terrain pour empêcher les débordements lors d’un épisode de déconfinement, au parc Victoria. La Ville avait demandé une injonction pour empêcher Mme Fortier de dévoiler des informations «stratégiques» aux médias. La Ville avait été déboutée et avait par la suite institué une enquête disciplinaire contre la syndicaliste. Celle-ci s’était tournée vers le Tribunal administratif du travail (TAT), afin de porter plainte pour représailles subies dans le cadre d’activités syndicales.

Gain de cause

Martine Fortier avait eu gain de cause au TAT. «Le 9 juin 2022, la juge administrative Line Lanseigne du Tribunal Administratif du Travail rendait une décision à l’effet que l’avis d’enquête disciplinaire que la ville de Québec m’avait signifié pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au dépôt de la requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, d’injonction, interlocutoire et permanente, était bel et bien une mesure de représailles pour activités syndicales.»

Cette fois-ci, la Ville conteste ce jugement et s’adresse à la Cour supérieure afin de l’invalider ou de l’annuler.

«La Ville confirme qu’elle a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du TAT dans ce dossier. Compte tenu de la judiciarisation du dossier, la Ville réserve ses commentaires», a indiqué le porte-parole David O'Brien.