Le chien de garde de nos données personnelles préoccupé par TikTok

Le chien de garde des données personnelles des Québécois est préoccupé par l’application chinoise de vidéos TikTok, qui a accès aux renseignements personnels de ses jeunes utilisateurs.

« ByteDance, propriétaire de l’application TikTok, fournit ses services à une très grande quantité de personnes, dont une proportion importante de sa clientèle cible est des jeunes », a expliqué au Journal Évangéline LeBlanc, conseillère en communication à la Commission d’accès à l’information (CAI).

« Considérant la vulnérabilité particulière de ces derniers et le potentiel volume de renseignements personnels en circulation, la Commission est effectivement préoccupée par certaines affirmations rapportées par les médias », a-t-elle tranché.

À la mi-juin, un reportage du média BuzzFeed, selon lequel des employés chinois de la maison-mère de TikTok, ByteDance, auraient eu accès à des données non publiques d’utilisateurs américains, a secoué la classe politique.

Aux États-Unis, des sénateurs sont allés jusqu’à demander la semaine dernière une enquête sur TikTok, que l’on soupçonne de faire de la surveillance à grande échelle.

Les experts aussi inquiets

Au Québec, des experts en cybersécurité ont partagé des craintes.

« C’est inquiétant. TikTok n’a pas l’air d’être très regardant sur la protection des données personnelles et il y a eu de forts soupçons de transfert de données personnelles en Chine », estime le grand patron de StreamScan, Karim Ganame.

D’après Martin Lemay, chef de la sécurité chez Devolutions, vu la plateforme, « les données pourraient être accédées par des gouvernements étrangers et il est facile de créer un compte pour usurper l’identité d’une personne ».

TikTok nie espionner

Questionné par Le Journal, TikTok a nié en bloc les accusations d’experts et d’élus américains, qui veulent de nouveau bannir l’application de vidéos.

« TikTok n’a jamais partagé les données des utilisateurs canadiens avec le gouvernement chinois, et nous ne le ferions pas non plus si on le lui demandait », a assuré une porte-parole dans une déclaration écrite.

Dès septembre prochain, les entreprises devront faire preuve de plus de transparence en matière de consentement, de collecte et d’utilisation des renseignements de leurs utilisateurs au Québec (la loi 25).