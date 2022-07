Le CHU condamné à verser 1,6 M$ pour un contrat résilié illégalement

Pour avoir résilié illégalement un contrat de numérisation massive de dossiers hospitaliers en 2016, le CHU de Québec a été condamné à payer un montant de 1,6 M$ à l’entreprise qui avait remporté le contrat en plus d’avoir assumé les coûts d’un nouvel appel d’offres qui avait pris 15 mois de retard.

En 2015, le CHU de Québec a entamé la numérisation de tous les dossiers de patients de ses hôpitaux. Un chantier qui devait se faire à coût nul en calculant l’attrition des postes d’archivistes une fois la numérisation complétée.

Un premier appel d’offres avait été lancé pour 128 millions d’images, puis un deuxième contrat avait été octroyé, cette fois à la firme Theodore Azuelos consultants en technologie (TACT) en 2015 pour 98 millions de dossiers de personnes décédées provenant de trois hôpitaux pour 3,6 M$.

Or, « des irritants surviennent dès les premières semaines ». Le CHU identifie des problèmes dans la qualité de la numérisation et du traitement des demandes urgentes.

Une rencontre a lieu en janvier 2016 où le CHU « fixe unilatéralement une période de probation » et un mois plus tard, suspend le contrat sans explications. Une lettre où le CHU « résilie le contrat avec effet immédiat » en expliquant les raisons.

L’entreprise TACT a donc déposé une poursuite réclamant plus de 2 M$ pour avoir résilié illégalement le contrat, ce à quoi s’est opposé le centre hospitalier. Un juge de première instance a finalement donné raison à l’entreprise TACT estimant que l’organisme public n’a pas respecté la procédure qui nécessitait notamment l’envoi préalable d’une mise en demeure.

Poursuite

« Le juge constate que l’appelante décrète la résiliation immédiate du contrat sans accorder quelque délai que ce soit à l’intimé pour s’amender », est-il écrit. Le contrat était au stade de démarrage alors que la résiliation « équivaut à la peine capitale », a écrit le juge de première instance.

Le CHU a porté la décision en appel, mais tant le premier juge que les trois juges de la Cour d’appel ont conclu la même chose en notant que la résiliation était « prématurée » et que le CHU avait une « vision distordue de la qualité des travaux exécutés ».

Les juges ont rappelé que la résiliation du contrat a nécessité un nouvel appel d’offres plus onéreux en plus de créer un retard de 15 mois. La Cour d’appel a ainsi confirmé la décision du juge de première instance qui a ordonné au CHU de verser une somme de 1 622 677 $ à TACT en plus des intérêts à calculer depuis maintenant près de sept ans.