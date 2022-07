«L’épicerie»: une dernière pour Denis Gagné

L’équipe du magazine spécialisé en alimentation «L’épicerie» rend hommage à Denis Gagné à l’occasion de sa toute dernière émission, ce mercredi, lui qui est là depuis les débuts.

Cet ultime rendez-vous du journaliste sera diffusé ce mercredi, à 19 h 30, avec beaucoup d’images d’archives pour rappeler tout le chemin parcouru. À travers l’émission, les Québécois ont découvert plein de saveurs tandis que l’offre de produits dans les marchés s’est considérablement accrue.

La première coanimatrice de Denis Gagné de 2002 à 2007, Marie-Josée Taillefer, sera de retour pour saluer son camarade de la première heure. Johane Despins, qui a succédé à cette dernière, ne manquera également pas de rendre hommage à son coanimateur des 15 dernières années.

On peut aussi découvrir comment l’émission a changé et influencé de façon positive certaines personnes — le mandat de «L’Épicerie» étant justement de faire découvrir et d’élargir les perspectives des Québécois en matière d’alimentation depuis deux décennies. Plusieurs ont même appris le français après leur arrivée au Québec en ne manquant pas l’émission, qui est présentée 50 semaines par année.

Le sel est décrié depuis le départ de «L’épicerie», mais cela ne l’a pas empêché de se maintenir en bonne position dans la liste des ingrédients de nombreux produits transformés, même si cela met en péril la santé de bien des gens.

Denis Gagné a dit, en entrevue à Radio-Canada, à la suite de l’annonce de son départ, qu’il souhaitait sortir de sa zone de confort et qu’il avait «envie du vertige de la page blanche».

Il en aura d’ailleurs un avant-goût au terme de sa dernière émission, alors qu’il entrera dans la nouvelle Maison de Radio-Canada sous les applaudissements chaleureux de ses collègues. On reverra aussi tous les moments drôles, ses pas de danse ainsi que la complicité avec ses coanimatrices et avec les différents intervenants ayant partagé leur savoir-faire au fil des ans.

L’animateur qui tire sa révérence a également œuvré à TQS, l’ancêtre de Noovo, ainsi qu’à Télé-Québec. Il dit qu’il va «rejoindre les téléspectateurs» et qu’il regardera donc «L’épicerie». L’émission poursuit d’ailleurs son périple tout l’été. À la rentrée, c’est la journaliste et animatrice Myriam Fehmiu qui deviendra la nouvelle complice de Johane Despins.