Non à des millions de l’argent des contribuables au géant Glencore

Comme ça, le premier ministre François Legault envisage d’investir dans la modernisation des installations de la Fonderie Horne afin qu’elle diminue sensiblement ses émissions d’arsenic et autres contaminants dans l’air à Rouyn-Noranda.

Une modernisation dont le coût des travaux s’élèverait autour de 500 millions de dollars. Un demi-milliard de dollars.

Le chef caquiste se dit prêt à accorder un soutien financier à la Fonderie Horne, en autant, laisse-t-il entendre, que l’entreprise défraie la majeure partie de la facture des coûts de modification de ses procédés. M. Legault a parlé d’injecter les retombées fiscales que rapporte la fonderie de cuivre dans la région de Rouyn-Noranda et dans l’ensemble du Québec.

« Il y a à la Fonderie Horne 650 emplois bien payés, a-t-il déclaré. Donc, ces emplois amènent des revenus en impôts au gouvernement du Québec. Est-ce qu’on est prêts à redonner de l’aide pour l’équivalent d’une partie de ces vraies retombées ? Bien sûr, mais la majeure partie du montant devra être payée par l’entreprise. »

Mais... est-ce vraiment nécessaire que le gouvernement Legault investisse l’argent de nos impôts et taxes dans la fonderie de cuivre de la multinationale anglo-suisse Glencore ?

Il le ferait pour quelle raison ? Pour convaincre les bonzes de Glencore de ne pas fermer la hautement polluante et dangereuse fonderie et ainsi sauver les 650 emplois « bien payés » que la fonderie offre dans cette région ?

LA VRAIE QUESTION

Non, mais sérieusement, est-ce que Glencore va fermer la Fonderie Horne si le gouvernement du Québec ne lui verse pas des dizaines de millions de dollars pour l’aider à financer ses travaux de modernisation ?

Je ne le crois pas. Et voici pourquoi.

Un, on est en présence ici d’une multinationale dont le chiffre d’affaires atteindra cette année les 278 milliards de dollars américains. Une multinationale qui, selon les analystes, pourrait déclarer en 2022 un bénéfice net de 18 milliards $ US. Glencore vaut actuellement en Bourse quelque 68 milliards $ US .

On convient que Glencore a les moyens financiers de payer pour la modernisation de sa fonderie. C’est sa responsabilité.

Deux, la fonderie Horne de Rouyn-Noranda représente un immense atout pour Glencore. En activité depuis 1927, il faut savoir qu’elle « revêt fièrement son titre d’unique fonderie de cuivre au Canada », affirme la direction.

Vous avez bien lu : « Unique fonderie de cuivre au Canada ».

Trois, Glencore a procédé en 2021 à une réorganisation importante en créant une nouvelle unité, « les opérations cuivre de l’Amérique du Nord », qui regroupe la Fonderie Horne, l’affinerie CCR de Montréal-Est et les sites de recyclage aux États-Unis.

Quatre, le cuivre, c’est un métal d’avenir, affirme la direction de la Fonderie Horne dans son Bulletin annuel développement durable 2021.

C’est un minerai « critique » qui sera appelé à jouer un rôle prépondérant dans la transition énergétique mondiale, et « nous serons alors prêts à répondre à cette demande grandissante ».

« Il importe cependant de le faire de manière responsable et dans une démarche de développement durable », affirme la direction.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

« Nous attachons une grande importance, ajoute-t-elle, à intégrer les notions de développement durable dans nos façons de faire et c’est pourquoi nous sommes profondément engagés envers la santé et la sécurité de nos gens, l’environnement ainsi que notre collectivité. »

Alors... sur ces belles paroles, que Glencore passe de la parole aux actes ! Et qu’elle assume elle-même la facture de la modernisation de la Fonderie Horne afin de diminuer les rejets de particules dangereusement polluantes à Rouyn-Noranda.

Entre payer la facture de la dépollution de la Fonderie Horne ou risquer de se retrouver avec une action collective des victimes des rejets d’arsenic à Rouyn-Noranda, Glencore a avantage à opter pour la modernisation de sa fonderie.