Omnium britannique: un autre honneur pour Nicklaus

ST ANDREWS, Écosse | Jack Nicklaus recevra aujourd’hui l’honneur exceptionnel en devenant un citoyen honoraire de St Andrews.

Le plus grand golfeur de l’histoire a remporté deux de ses trois triomphes britanniques sur les allées du Old Course. C’étaient en 1970 et en 1978. Et en 1964, il avait pris le deuxième rang derrière le champion Tony Lema.

Le conseil de ville a donc décidé d’offrir un rare honneur à un Américain. L’homme maintenant âgé de 82 ans rejoindra le golfeur Bobby Jones et Benjamin Franklin, l’un des Pères fondateurs des États-Unis.

Photo AFP

Le vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem recevra ainsi une quatrième distinction à St Andrews puisqu’il était auparavant devenu membre du célèbre club de golf après sa victoire en 1978. Et en 1984, l’Université de St Andrews lui avait également décerné un doctorat honoris causa. En 1990, le prestigieux Royal and Ancient (R&A), organisme de gouvernance du golf l’avait aussi accueilli parmi ses membres.

Une première en 17 ans

Le Golden Bear avait fait ses adieux à l’Omnium britannique et pris un dernier portrait sur le Swilcan Bridge du 18e trou en 2005 en enregistrant des rondes de 75 et 72 malgré ses 65 ans. Il n’était pas revenu dans le berceau du golf depuis qu’il avait fait l’impasse sur les tournois de 2010 et 2015.

« J’avais décliné les invitations, car je ne voulais pas porter ombrage à mes adieux de 2005. Mais quand j’ai reçu l’invitation pour cet honneur en suivant les traces de Jones et de Franklin, je me suis dit que c’était une occasion fantastique. Et en plus, il s’agit du 150e championnat. C’est fantastique être de retour ici », a signalé avec enthousiasme l’homme, qui a marqué l’histoire du golf depuis les années 1960.

Photo AFP

Tomber en amour

Nicklaus est littéralement tombé en amour avec le links du Old Course lors de son premier passage, en 1964. Il participait alors à son troisième Omnium britannique.

« Quand je suis monté sur le premier tertre, que j’ai vu le parcours s’étendre devant moi et que j’ai ensuite vu la ville depuis les allées, je suis tombé en amour avec l’endroit. Cette histoire perdure depuis près de 60 ans. »

À ses huit présences à St Andrews, Nicklaus a résisté au couperet six fois. En 2000 et 2005, il avait fait ses valises à l’aube du week-end.

Le secret

Qu’importe, il connaît la recette du succès sur cette terre sacrée jonchée de mystères.

« Il faut connaître les positions des fosses et savoir jouer entre les obstacles. C’est la clé sur ce “petit” bout de terre d’environ 94 acres. Ce parcours linéaire part dans une direction et revient dans l’autre. On peut jouer sur la largeur des deux trous, a-t-il imagé.

« Et il faut privilégier le côté gauche en tout temps, a renchéri celui qui y a remporté deux compétitions de suite. Il faut toujours manquer un coup sur la gauche, car les problèmes majeurs se trouvent sur la droite avec les piquets hors limites et les fosses compliquées.

Photo AFP

« Donc dans un sens ou dans l’autre, il faut favoriser le centre du parcours et sélectionner un bâton qui va permettre d’écarter les fosses du jeu depuis les tertres. Sur les verts, il faut savoir composer avec le vent qui pousse de travers et éviter les endroits où il est impossible de réussir un roulé. »

En réfléchissant à tous ses souvenirs en conférence de presse hier, l’homme sentimental a dû essuyer ses yeux, comme il l’a fait si souvent au fil de sa brillante carrière.