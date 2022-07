Ouvrir son hypothèque avant échéance, est-ce que ça peut être avantageux ?

On la ferme, l’ouvre, puis la referme et l’ouvre à nouveau... Détrompez-vous, il ne s’agit pas d’une porte-battante dont il est question, mais bel et bien d’une hypothèque.

Qui n’a pas songé un jour à y apporter des modifications avant échéance ? À juste titre ! La vie étant parsemée d’imprévus, divorce, perte d’emploi, rénovations urgentes... il est tout à fait légitime de revoir ou, à tout le moins, de s’interroger sur les engagements contractés auprès de son institution financière.

Les aléas de l’économie parsemés de hauts et de bas peuvent être à l’origine de ce questionnement également. L’élément déclencheur, une baisse soudaine du taux d’intérêt. Alors, pourquoi ne pas en profiter ?

Peu importe les raisons, la première démarche à effectuer consiste à contacter le conseiller de l’institution financière ou votre courtier hypothécaire afin de se renseigner sur les modalités d’un renouvellement anticipé. Plusieurs options vous seront proposées.

Renouvellement

La majorité des institutions accepteront de renouveler l’hypothèque entre quatre et six mois avant l’échéance, sans frais. Cependant, au-delà de cet horizon, vous risquez de devoir payer une pénalité. Celle-ci variera selon les institutions, mais en général, plus l’échéance de l’hypothèque est éloignée, plus la pénalité sera élevée. Cela dit, le conseiller de l’institution vous donnera l’heure juste.

Le renouvellement vous permettra de choisir le taux d’intérêt actuel et de modifier le terme de l’emprunt. À vous d’évaluer si l’opération s’avère rentable.

Refinancement

Contrairement au renouvellement, le refinancement hypothécaire permet de renégocier le montant de l’emprunt et ainsi, de profiter de l’équité accumulée pour faire autre chose avec l’argent ainsi libéré. Car au cours des années, la valeur marchande de la maison a augmenté, suivant le cours du marché. L’institution financière exigera probablement une nouvelle évaluation afin d’actualiser cette valeur. Outre les frais d’un évaluateur, il faudra repasser devant le notaire. Ainsi, la facture s’alourdit : frais d’évaluation, de notaire, sans compter que l’institution financière rajoutera son grain de sel, des frais sur remboursement anticipé pour se dédommager (s’il y a lieu). Enfin, ne pas oublier que nous sommes dans une période de hausse des taux d’intérêt. Renouveler l’hypothèque, certes, mais à quel taux ?

Mais l’opération peut tout de même vous convenir. Au jeu des plus et des moins, on y gagne et on y perd. Suffit que le solde soit positif, vous permettant d’atteindre vos objectifs en ayant votre équité maintenant disponible. Alors, faites jouer la calculatrice !

Marge de crédit hypothécaire

De quoi s’agit-il ? Le paiement hypothécaire que vous effectuez régulièrement comprend deux parties : des intérêts et du capital. Au fil du temps, vous avez ainsi remboursé une portion du capital que vous avez emprunté initialement. Une partie de celui-ci peut faire l’objet d’une marge de crédit hypothécaire. La beauté de la chose, c’est que cette somme est disponible immédiatement. Pas de frais de notaires ni d’arpentage, rien. Intéressant, non !

En conclusion

Il est avantageux de revisiter les engagements que l’on prend à long terme selon les événements qui surviennent dans notre vie ou selon les changements de l’économie.

Les conseillers des institutions financières ou votre courtier hypothécaire sont là pour vous guider. Ne pas hésiter à recourir à leurs conseils et connaissances. C’est gratuit.