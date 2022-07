Paul Wilson de retour chez les Molson

Un Molson congédie, un autre Molson embauche. Paul Wilson, l’ancien vice-président au Groupe CH et au Canadien a eu la tête coupée quand on a congédié Marc Bergevin et Trevor Timmins. Son seul crime aura été d’être trop proche de Bergevin. Il a payé le gros prix.

Mais les Molson sont trop futés pour laisser un homme de son calibre errer de petits contrats en petits contrats en attendant la grosse offre d’un compétiteur.

C’est fait. National, la firme du holding Res Publica, présidée par Andrew Molson, géant dans les relations publiques et gouvernementales, annoncera aujourd’hui à son millier d’employés que Paul Wilson retourne chez National comme vice-président principal, responsable du CRE Organisations et parties prenantes. Il remplacera André Bouthillier, un ancien du défunt quotidien Montréal-Matin, qui devient conseiller spécial au président.

Puisque Paul Wilson est payé jusqu’au 1er septembre par le Canadien, il entrera en fonctions le 6 septembre.

Il rejoindra une autre ancienne collègue journaliste, Valérie Beauregard, fille de Luc Beauregard, un fondateur de National et ancien éditeur du quotidien. Dans une autre vie, Valérie était la perle d’une section économique. Aujourd’hui, Mme Beauregard est vice-présidente exécutive au conseil d’administration de Res Publica.

UN DEUXIÈME SÉJOUR

C’est un deuxième retour de Wilson chez National. Il avait œuvré chez National de 1988 à 2000, puis de 2010 à 2018. Entre-temps, il était devenu vice-président chez Labatt, puis vice-président au Grand Prix du Canada, sous la direction éclairée de Normand Legault.

On l’a retrouvé ensuite chez le Canadien, où il a été coincé par des coupes dues à la pandémie et surtout par la paranoïa de son ami Marc Bergevin. Comment être un excellent vice-président communications quand le boss se cache et ne veut pas dire un mot en se poussant ?

On sait tous que le livre qu’il va écrire à sa retraite sera hyper passionnant.

Comment s’est passé le départ en désintox de Carey Price ? Paul le sait.

Comment ont été vécues les dernières semaines de Bergevin sous les ordres de Geoff Molson qui ne lui parlait plus tout en étant incapable de le congédier ? Paul le sait.

Puis, il doit y avoir une couple de bonnes histoires sur Bernie Ecclestone, sur Denis Coderre, sur Renaud Lavoie, sur Trevor Timmins...

Un sapré bon livre. Un best-seller.

UNE SITUATION INTENABLE

Paul Wilson a vécu une situation ingérable au Centre Bell. Il a d’abord dû vivre au milieu de relations compliquées au sein des hauts dirigeants du Groupe CH. En plus, cet homme formé à collaborer avec les médias et surtout à orienter subtilement leurs recherches n’a pu utiliser le dixième de ses qualités humaines et professionnelles dans ses fonctions.

Paul est le fils de Larry Wilson, grand ami de Serge Savard et ancien président du Parti libéral du Québec quand c’était un parti puissant.

C’est chez Larry Wilson que Savard a envoyé Petr Svoboda en pension à son arrivée chez le Canadien.

Paul Wilson a alors beaucoup appris sur le hockey... et la vie.