Pourquoi la peur est-elle si efficace?

Pierre-Luc Brillant, 44 ans, acteur et musicien, sera le candidat du PQ dans Rosemont.

Vendredi, dans notre rubrique Faites la différence, il expliquait sa décision de plonger dans l’arène politique pour faire avancer la cause de l’indépendance.

Son plaidoyer frappait par sa sincérité, son idéalisme, sa largeur de vues, son appel à ce qu’il y a de mieux dans le peuple québécois.

Rengaine

Beaucoup de lecteurs le félicitaient et l’encourageaient, mais je m’intéresse surtout ici aux commentaires négatifs.

Je m’y intéresse parce qu’ils étaient formidablement représentatifs d’une façon courante de penser.

Allez les lire et vous comprendrez où je veux en venir.

Les adversaires de la position de M. Brillant ne vantaient pas tellement les mérites du Canada.

Ils insistaient plutôt sur le fait que le projet indépendantiste serait dépassé, que nous perdrions telle ou telle largesse fédérale, que nous ne serions pas capables de nous en sortir sans Ottawa.

Il y a des réponses parfaitement sensées à tout cela.

Les nations déjà indépendantes ont-elles l’air de penser que leur propre indépendance est maintenant dépassée ?

Si la péréquation est versée au Québec parce qu’il est moins riche que la moyenne canadienne, l’appartenance à cette fédération est-elle si bénéfique ?

La planète ne compte-t-elle pas nombre de petites nations prospères ?

Pourtant, c’est la même rengaine depuis des décennies : pas capables, pas capables, pas capables...

Ce dénigrement masochiste de nos capacités s’est avéré d’une indéniable efficacité.

Comment expliquer son succès durable ?

Nul ne l’a mieux expliqué que Camille Laurin :

« Le sort, disait-il, a voulu que le Québécois naisse et grandisse sous le signe de l’ambiguïté et de l’ambivalence, ce qui en fait un être confus, tourmenté, divisé contre lui-même, incapable d’intégrer les éléments de sa riche personnalité, d’harmoniser ses aspirations et son action, d’inscrire ses rêves dans la réalité, de secouer les tutelles, de vaincre ses peurs, d’affronter l’inconnu à ses risques et périls, d’assumer pleinement sa liberté, son histoire et son existence ».

Relisez attentivement.

Tout est là, jamais mieux dit : ambiguïté, confusion, doute, peur, paralysie.

Confronté au choix entre le risque et la sécurité, un homo kebekensis ainsi structuré psychologiquement choisira la sécurité au lieu de l’audace et du dépassement.

D’ailleurs, si Camille Laurin et Jacques Parizeau suscitèrent une haine si viscérale, infiniment plus que René Lévesque, c’est parce que leurs adversaires voyaient que ces deux Québécois n’avaient peur de rien ni de personne.

Ils ne correspondaient pas à l’image classique du Québécois diminué par le doute, la peur, l’hésitation, qui vise bas.

Ils n’avaient pas non plus besoin de hurler. Ils s’assumaient complètement, sans le moindre complexe, avec calme et confiance.

Survivre

La CAQ sera réélue parce que les Québécois la trouvent rassurante, et parce que les autres partis ne sont pas prêts à gouverner.

Mais la CAQ reste un projet politique de court terme.

Je trouverais tragique que le PQ, seul parti à garder en vie l’idéal souverainiste, meure.