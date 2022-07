Poursuite contre la Ville: pas d’arrêt des travaux du tramway, mais des négociations entre avocats

Aucune ordonnance formelle pour faire arrêter les travaux du tramway n’a été prononcée mardi matin au palais de justice de Québec.

Des négociations entre les avocats de la Municipalité et ceux des antitramway doivent avoir lieu au cours des trois prochains jours.Mais Me Guy Bertrand, avocat des antitramway, pense que la Ville de Québec va mettre sur pause, d’ici vendredi, les travaux reliés directement au mégaprojet.

«La négociation porte justement sur le fait qu’il faut garder un certain statu quo pour ne pas que des dommages irréversibles soient créés», a affirmé Me Bertrand, avocat du groupe Québec mérite mieux.

Selon son interprétation, les négociations entre les avocats constituent un engagement à ce que les travaux liés directement au tramway – surtout l’abattage des arbres et les expropriations - ne soient pas poursuivis d’ici vendredi. «Le dialogue était très bon. Il y avait de l’ouverture et de la bonne foi», a-t-il mentionné, visiblement satisfait.

Une liste des travaux actuels, qui sont en lien direct avec le tramway, sera fournie par les avocats de la Ville, a-t-il ajouté.

Daniel Genest, directeur du bureau de projet du tramway, était présent à l’audience de mardi. Ni lui ni les avocats de la Ville de Québec n’ont voulu émettre de commentaires.

Accélérer le processus judiciaire

Mardi, les avocats des deux parties ont convenu de l’importance d’accélérer le processus judiciaire. Pour épargner du temps et de l’argent, Me Guy Bertrand a ainsi accepté d’abandonner sa demande d’injonction provisoire et de passer directement à l’étape de la demande d’injonction interlocutoire.

«On économise les ressources judiciaires au lieu de plaider deux fois. On aime mieux aller à l’interlocutoire où on peut creuser davantage et avoir des témoins, a-t-il expliqué. L’interlocutoire donne une bonne vue d’ensemble du dossier au fond, tandis que la provisoire, c’est juste en apparence.»

Les avocats vont donc entamer des négociations dès ce mardi après-midi avant de se présenter une nouvelle fois, vendredi matin, devant un juge de la Cour supérieure. À ce moment-là, ils devront planifier cinq à sept jours d’audience, à la fin septembre, pour plaider la demande d’injonction interlocutoire.

Notons que la juge Nicole Tremblay, qui a présidé les audiences de mardi, ainsi que le juge Clément Samson, qui s’occupera du dossier à partir de vendredi, ne viennent pas de la région de Québec. Il s’agit là d’un choix délibéré vu l’importance du dossier, a expliqué la juge Tremblay.