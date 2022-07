Romanov, un autre Sergachev?

Je m’attendais à ce que le Canadien repêche le costaud Juraj Slafkovsky plutôt que Shane Wright au tout premier rang, mais l’échange d’Alexander Romanov aux Islanders de New York m’a réellement surpris.

Qu’est-ce qui s’est passé dans ce dossier ? On nous vantait Romanov depuis quatre ans, alors que le CH l’avait sélectionné au deuxième tour (38e au total) en 2018. On parlait de lui comme le futur défenseur numéro un, même si on l’avait repêché après Jesperi -Kotkaniemi (3e) et Jesse Ylonen (35e).

Il y a certainement quelque chose chez Romanov qui a déplu au nouvel état-major. Peut-être est-ce aussi lié à la situation politique de la Russie, je ne sais pas, mais il semble que le Tricolore ait lancé la serviette rapidement dans son cas. Je m’attendais à plus de la part de Romanov, mais il est encore jeune et il a un beau potentiel.

Il peut connaître une très belle carrière chez les Islanders, et, qui sait, peut-être gagner le trophée Norris un jour. Il va sans dire que ça ferait mal paraître Kent Hughes, qui semble être en mode reconstruction. Ça serait comme une transaction Mikhail Sergachev 2.0.

Contre Drouin

Le directeur général a échangé un défenseur de 22 ans de l’ère Marc Bergevin dans une transaction à trois équipes qui nous amène un attaquant prometteur de 21 ans en provenance de Chicago, Kirby Dach.

Espérons que Hughes a vu juste et s’il y avait des drapeaux rouges dans le cas de Romanov, c’était le moment de l’échanger. En souhaitant que le résultat soit différent de celui de la transaction du 15 juin 2017, alors que Bergevin avait expédié Sergachev, un défenseur de 20 ans, au Lightning de Tampa Bay en retour de l’attaquant québécois de 22 ans Jonathan Drouin.

L’ancien DG espérait que Drouin atteigne un autre niveau, mais ce n’est pas arrivé, tandis que Sergachev jouerait dans le top 4 de n’importe quelle formation.

Gros bonshommes

Dach (6 pi 4 et 197 lb), le troisième choix de l’encan de 2019, et Slafkovsky (6 pi 4 po et 229 lb), le premier de classe de 2022, apportent du poids à l’attaque du Canadien. Ils ne sont pas des joueurs concession, mais j’ai confiance qu’ils donnent une nouvelle dimension au Tricolore. Slafkovsky me semble être très mature et très déterminé.

Par contre, la défensive fragile du Canadien vient de s’amincir et il y a le cas de Jeff Petry qui n’est pas encore réglé. Peut-on obtenir un jeune arrière contre lui ? Chose certaine, la prochaine saison ne s’annonce pas de tout repos pour les gardiens à Montréal.

Ce qui s’est passé après le choix de Hughes a clairement démontré à quel point les recruteurs étaient divisés dans l’évaluation des meilleurs espoirs.

Le grand favori, Shane Wright, a glissé au quatrième rang avant d’être choisi par le Kraken de Seattle. Les Devils du New Jersey ont étonné en réclamant le défenseur slovaque Simon Nemec au deuxième échelon. Le petit Logan Cooley a été choisi en troisième position par les Coyotes de l’Arizona, et, honnêtement, à Montréal, on a assez de bons petits joueurs avec les Nick Suzuki et Cole Caufield.

Je ne sais pas si Wright est vraiment furieux contre le Canadien de l’avoir ignoré, mais il pourra se développer en paix à Seattle. Il aura certainement moins de pression là-bas.

La chance à Slafkovsky

Slafkovsky aura toutes les chances de bien paraître au camp d’entraînement et c’est normal. Les équipes veulent toujours justifier leur premier choix, mais comme je l’ai déjà dit, je ne le veux à Montréal que lorsqu’il sera vraiment prêt. On verra ça au prochain camp.

D’ici là, Hughes a encore du boulot, mais je ne m’attends pas à grand-chose dans les prochains jours. Je pense qu’il a déjà fait son spectacle. La grande question reste toujours l’état de santé de Carey Price. On en reparlera.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

BELLE PRÉSENTATION

Photo Martin Chevalier

Le Canadien et la LNH ont fait les choses en grand pour le repêchage. Comme la séance avait lieu à Montréal, il fallait rendre hommage aux regrettés Guy Lafleur et Mike Bossy. Leurs enfants Martin Lafleur et Tanya Bossy l’ont fait de belle façon et c’était touchant. J’ai bien aimé le discours de Martin St-Louis. Il semble toujours dire les bonnes choses. Il y a des gens qui savent dire les bonnes choses, mais qui ne sont pas toujours sincères. Dans le cas de St-Louis, il parle en public comme il parle dans la vraie vie.

MIKE GRIER

Photo AFP

Je me réjouis de la nomination de Mike Grier comme directeur général des Sharks de San Jose. La LNH atteint ses objectifs de diversité, mais avant toute chose, Grier mérite ce poste. Il a fait ses classes et c’est une bonne tête de hockey. On ne lui a pas donné ce poste par charité. On se rend compte aussi qu’il y a de plus en plus de femmes occupant des postes importants au hockey et le jour n’est pas loin où on en nommera une comme directrice générale des opérations hockey. Par ailleurs, quelle triste nouvelle que celle du recruteur des Sharks Bryan Marchment, décédé à Montréal avant le repêchage.

LES QUÉBÉCOIS

Photo d'archives

Le sujet revient chaque année et je suis de ceux qui croient qu’il devrait y avoir plus de Québécois chez le Canadien, mais je comprends aussi que les bonnes occasions d’en repêcher un au bon rang ne sont pas si fréquentes que ça. Il y a des bons joueurs partout dans le monde aujourd’hui et on en a eu une autre preuve, puisque les deux premières sélections ont été des Slovaques. Je pense qu’un Québécois à Montréal a plus de chances de se dépasser qu’ailleurs. Je l’ai dit souvent. Je ne serais pas devenu le même gardien si j’avais été repêché par une autre équipe que le Canadien.