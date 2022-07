Trafic de stupéfiants lié au crime organisé: 12 suspects arrêtés en Mauricie

La police a arrêté 12 suspects en plus de saisir d’impressionnantes quantités de stupéfiants, de même que deux armes à feu, mardi matin à Shawinigan, en Mauricie.

Les individus appréhendés sont soupçonnés d’appartenir à des réseaux de trafic de stupéfiants liés au crime organisé.

L’enquête menée par l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Mauricie tend à démontrer que ces réseaux criminels seraient en charge de la distribution de cocaïne et de méthamphétamine en Mauricie.

Les suspects épinglés pourraient notamment faire face à des accusations de possession de stupéfiants, trafic de stupéfiants, complot, possession de biens criminellement obtenus et possession d’armes.

Il y a quelques semaines, les policiers avaient mené une série de perquisitions dans le cadre de cette enquête. Celles-ci ont permis la saisie de près d’un kilo de cocaïne, 210 kg de cannabis, 4,5 kg de haschich, plus de 20 000 comprimés de méthamphétamine, 2,5 litres de GHB, plus de 160 000 cigarettes de contrebande, deux armes de poing et près de 50 000 $ en argent comptant.