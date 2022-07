Évanouissements durant les spectacles: trop peu de bornes de recharge d’eau au FEQ

À l’ère de l’écoresponsabilité, les festivaliers ont très peu d’options pour remplir leur bouteille d’eau au Festival d’été de Québec. Pire encore, des mordus de musique risquent la déshydratation dans les files d’attente pour voir leurs idoles alors que les bornes de recharge sont inexistantes à l’extérieur des sites de spectacles.

Interrogées hier à l’entrée du site des plaines d’Abraham, Rébecca Therrien et Émilie Beaulieu, deux filles habituées des grosses foules, affirment que la situation était loin d’être drôle vendredi et samedi puisque plusieurs festivaliers auraient été évacués en civière parce qu’ils souffraient de déshydratation.

« Ça tombait comme des mouches », lancent-elles. Rébecca Therrien était présente samedi pour le spectacle de Maroon 5. Elle explique qu’une fois sur le site devant la scène, des employés du Festival donnaient des bouteilles d’eau pour éviter l’hécatombe.

Pour sa part, Émilie Beaulieu, qui fréquente beaucoup les festivals, réclame des points de ravitaillement et des stations ambulantes.

« À Luke Combs aussi il a fait hyper chaud, mais il n’y avait pas d’eau à proximité à part sur le site. L’eau n’est pas si accessible que ça », indique-t-elle.

Elle cite en exemple le FestiVoix de Trois-Rivières, où un vélo ambulant se promène sur le quai et dans la file d’attente pour remplir les bouteilles d’eau.

Des machines distributrices payantes sont installées dans l’allée près de l’entrée de la place des grands spectacles, mais elles ne sont pas très populaires.

C’est que les gens qui sont arrivés très tôt pour s’assurer de voir de près les vedettes ne veulent pas perdre leur place.

Le Journal fait le test

Le Journal s’est rendu sur le site du FEQ et force est de constater que les bornes de recharge d’eau sont introuvables. Sauf si vous allez sur un site payant pour voir un spectacle.

Dans la file d’attente au parc de la Francophonie, impossible de se ravitailler en eau.

D’ailleurs, une préposée nous confirme que la situation est problématique. Elle conseille aux festivaliers d’attendre à l’entrée des sites avant de se débarrasser de leurs bouteilles qui sont interdites dans l’enceinte.

À la place de l’Assemblée-Nationale, où le bracelet n’est pas nécessaire, les bornes sont aussi inexistantes.

Comme il n’y a habituellement pas de file d’attente, il est toutefois facile de s’acheter de l’eau et de revenir à sa place.

Des critiques

Des filles qui travaillent dans un kiosque de bières près de la scène entendent les critiques des gens qui cherchent des abreuvoirs.

Les employées avaient d’ailleurs un contenant de 4 litres d’eau, pour leur propre consommation, dans une soirée qui s’annonçait très humide.

Sur la terrasse VIP, derrière le Manège militaire, toujours impossible de trouver un point de recharge.

Et pourtant, lorsqu’on entre sur le site, les employés de la sécurité demandent gentiment de vider notre bouteille d’eau, mais une fois sur la terrasse, rien. Pour s’hydrater, il faudra payer et consommer un contenant de plastique de plus.

S’en passer ou s’en acheter

Même chose sur la Grande Allée, aucun endroit pour se ravitailler en eau. Les marcheurs et les cyclistes doivent s’en passer ou en acheter.

Le Festival d’été de Québec n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue avant de mettre sous presse hier.