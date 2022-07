Un octogénaire porté disparu à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 80 ans porté disparu depuis lundi dans le quartier du Vieux-Limoilou.

Gaston Gravel a quitté seul l’hôpital Saint-François d’Assise vers 17 h 55 et n’a plus donné signe de vie, depuis.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa vie ou sa santé», a indiqué le SPVQ, précisant que l’octogénaire se déplace avec son véhicule de marque Buick Encore 2021 blanc immatriculé M21 WCZ.

M. Gravel mesure 1,68 m, pèse 73 kg et a les cheveux gris et les yeux pers. L’octogénaire qui peut se déplacer avec une canne portait, au moment de sa disparition, un short gris, un chandail gris et des souliers beiges, selon le SPVQ.

Toute personne qui a de l’information pouvant aider à localiser M. Gravel peut composer le 911 ou appeler en toute confidentialité au 418 641-2447, a-t-on ajouté.