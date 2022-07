Inflation galopante, montée des extrémismes, fusillades, recul du droit des femmes aux États-Unis...

Changements climatiques, retour de la censure, popularité des théories du complot...

Systèmes de santé qui craquent de partout, États croulant sous les dettes et éprouvant de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins de base de leurs citoyens...

Quand on regarde l’état du monde, ces temps-ci, on a toutes les raisons d’être déprimés et angoissés.

VIVE LA SCIENCE !

Mais j’ai trouvé un vaccin contre le pessimisme, un vaccin qui n’implique aucune injection et qui est à la portée de tout le monde...

La lecture des magazines scientifiques.

Car si socialement, économiquement et politiquement, le monde va plutôt mal, scientifiquement, nous vivons un véritable âge d’or.

C’est fou tout ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier ! Nos experts font des découvertes qu’on n’aurait pas crues possibles il y a seulement dix ans !

Ne serait-ce que dans le domaine de la recherche sur le cancer et la maladie d’Alzheimer, par exemple, on a fait littéralement des pas de géants.

La fameuse technique de l’ARN messager, qui a permis la création en un temps record de vaccins contre la COVID-19 (un petit miracle en soi), pourrait rendre possible la création d’un vaccin contre le cancer.

Vous imaginez ?

Et les avancées de la science sont exponentielles : plus on fait de découvertes, plus on fait de découvertes !

C’est la théorie de la saucisse Hygrade à la puissance mille !

Voilà pourquoi je trouve que Le Journal a eu une sacrée bonne idée de demander au docteur Richard Béliveau de nous parler de santé et de science.

Idem pour l’excellente équipe de la chronique « En cinq minutes », qui nous explique le fonctionnement des plus récentes innovations technologiques.

Parce que ce n’est pas la politique ou la philosophie qui vont nous sortir du trou dans lequel on s’enfonce.

C’est la science !

C’est dans les laboratoires du monde entier qu’on prépare le monde de demain.

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT

Quand je lis un magazine de vulgarisation scientifique (que ce soit Epsiloon, Science & Vie, La Recherche, Popular Science, Scientific American ou Québec Science), je sens mon niveau de désespoir et d’angoisse chuter.

C’est comme si on m’injectait une dose hyper puissante d’optimisme dans les veines.

Comme le disent souvent le philosophe Luc Ferry et l’écrivain Michel Houellebecq, ce ne sont plus les grandes utopies politiques comme le socialisme, le communisme ou le néo-libéralisme qui nous font miroiter des lendemains qui chantent, mais la chimie, la biologie et, surtout, la nanotechnologie.

On parle de matériaux de construction qui s’autoréparent, de membres qui repoussent, de microprocesseurs à l’échelle d’un millième de millimètre, de traitements ciblés de cellules malades, d’implants bioactifs...

De vaccins injectés par voie nasale, de substances qui transforment instantanément n’importe quelle surface en capteur solaire, de filtres réduisant la pollution émise par les moteurs à combustion, d’avions hyper légers, etc.

L’avenir n’est pas pour demain : c’est pour aujourd’hui !

Tiens, j’ai une idée pour Le Journal : chaque week-end, on fait la liste des cinq découvertes scientifiques les plus prometteuses !

Ça serait comme un antidote aux mauvaises nouvelles qu’on reçoit chaque jour...