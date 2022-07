Une météorite martienne riche d’enseignements sur la formation de la Terre

PARIS | Des scientifiques ont identifié la région d’origine d’une météorite martienne, un véritable «livre ouvert» sur les premiers instants de la planète Mars, potentiellement riche d’enseignements sur la formation de la Terre.

«Black Beauty» (Beauté noire), NWA 7034 de son petit nom, fascine les géologues depuis sa découverte dans le Sahara en 2011. Ce bloc, tenant aisément dans la main et pesant un peu plus de 300 grammes avant découpe, est «la roche la plus ancienne qu’on ait, que ce soit sur Mars mais aussi presque sur Terre», dit à l’AFP le planétologue Sylvain Bouley, qui co-signe l’étude publiée dans Nature Communications.

Elle contient des zircons, une sorte de minéral, datés à 4,48 milliards d’années. Soit «à peu près 80 millions d’années après le début de la formation des planètes» du système solaire, dit M. Bouley, professeur au laboratoire Géosciences de l’Université Paris-Saclay.

NWA 7034 est ainsi un «livre ouvert sur les premiers instants de Mars», quand sa surface de magma a commencé à se solidifier. Alors que nous avons «perdu cette histoire primitive de notre Terre», où la majorité des terrains originels ont disparu, dans le grand remaniement de la tectonique des plaques - un phénomène qui a largement épargné Mars.

L’équipe de chercheurs, menée par des planétologues de l’Université australienne Curtin à Perth, avec une forte contribution d’institutions françaises, a réussi le tour de force de déterminer l’origine précise de la météorite, dans une région abritant une croûte très primitive de la planète rouge.

Il lui a fallu identifier un cratère, formé par l’impact d’un bolide venu de l’espace avec «suffisamment de force pour éjecter les roches à très haute vitesse, plus de 5 km/s, pour échapper à la gravité martienne «, explique à l’AFP Anthony Lagain, planétologue à l’Université Curtin et premier auteur de l’étude.

De tels cratères doivent faire au moins 3 km de diamètre. Problème, Mars en compte quelque 80 000 d’au moins cette taille.

Deuxième indice, les chercheurs savaient que NWA 7034 avait été éjectée dans l’espace il y a environ cinq millions d’années, grâce à la mesure de son exposition aux rayons cosmiques.

90 millions de photos de cratères

«Nous cherchions donc un cratère très jeune et gros», raconte à l’AFP Anthony Lagain, dont la thèse de doctorat portait notamment sur la datation des cratères martiens.

Autre indice, l’analyse de la composition de «Beauté noire» a révélé qu’elle avait été chauffée brutalement il y a 1,5 milliard d’années, probablement par un impact d’astéroïde. Autrement dit, la roche a d’abord été extraite de la surface avant de retomber plus loin, où un autre impact l’a cette fois projetée dans l’espace, jusqu’à la Terre.

Muni de ces informations, Anthony Lagain a amélioré un algorithme de détection de cratères développé à Curtin. Avant de lui faire mouliner avec un supercalculateur la mosaïque de 90 millions de photos de cratères martiens, accumulée grâce à la caméra d’un satellite de la Nasa.

Le résultat a réduit le choix à 19 fosses, puis une seule, Karratha. Ce cratère de 10 km de diamètre se trouve dans «une région très ancienne de l’hémisphère sud, riche en potassium et en thorium, comme Black Beauty», dit M. Lagain. Argument final, la météorite est la seule des martiennes à être très magnétisée, or «la région où se trouve Karratha est la plus magnétisée de Mars».

Étendue sur les régions de Terra Cimmeria et Sirenum, cette zone est «probablement une relique de la croûte la plus ancienne de Mars», selon l’étude. Qui plaide pour l’envoi d’une mission dédiée à l’étude de sa géologie.

Le Pr. Bouley pointe du doigt une sorte de «biais», qui a focalisé les missions martiennes sur la recherche de traces d’eau et de vie, aux dépens des temps antérieurs, qui ont peut-être permis leur apparition. D’ailleurs, après sa découverte, NWA 7034 avait fait la Une à cause de la présence d’eau en elle.

Pourtant, comprendre la formation des premières croûtes planétaires, c’est comprendre ce qui s’est passé au tout début, rappelle M. Lagain, et «comment on en arrive à une planète aussi exceptionnelle que la Terre dans l’Univers».