VIA Rail: la grève évitée de justesse après la conclusion d‘une entente

La grève a été évitée in extremis chez VIA Rail après une entente de principe conclue entre le syndicat et l’employeur lors des négociations serrées poursuivies dans la nuit de lundi à mardi.

Le syndicat a dû repousser le déclenchement de la grève à quatre reprises depuis lundi à minuit, alors que le préavis de grève de 72 heures avait été émis jeudi.

Cet accord doit faire l’objet d’un vote de ratification par les 2400 membres syndiqués de la section locale 100 d’Unifor.

Une fois ratifiées par les employées, les conventions collectives seront rétroactives au 1er janvier 2022 et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

«La lutte contre les concessions proposées par VIA Rail n'a pas été facile, mais la détermination, l'engagement et la solidarité de nos membres ont aidé les comités de négociation à aller de l'avant et à conclure cette entente de principe», a réagi Scott Doherty, négociateur en chef et adjoint exécutif au président national.

«Dès le début, nos comités de négociation ont ressenti le poids de leur responsabilité - lutter pour obtenir la meilleure entente pour leurs membres», a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor.

Pour sa part, VIA Rail s’est félicitée de ce dénouement heureux du bras de fer, tout en déplorant les incertitudes causées par les menaces de grève du syndicat.

«VIA Rail est heureuse d'avoir négocié ces ententes et reconnaît le travail acharné des deux parties durant ce processus», a mentionné Martin R Landry, président et chef de la direction.

«Nous compatissons avec les passagers et les communautés dont les plans ont été affectés ces derniers jours en raison de l'incertitude causée par cette grève potentielle», a-t-il ajouté.