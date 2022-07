VAILLANCOURT MARTINEAU Alexis

L'ITALIEN, Carroll Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Carroll L'Italien survenu subitement le 30 juin 2022 à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu M. Léopold Litalien et de Mme Fernande Allard. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Claire Trottier, ses deux enfants: Charles (Ève-Marie Surprenant) et Catherine (Steven Lapointe); ainsi que ses six petits-enfants: Béatrice, Victoria, Charlotte, Alice, Juliette et Henri. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Yvon (Céline Proulx), Johanne, Daniel (Evelyne Nadeau) et Marie-Claire (Marc Labrecque); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Né au Nouveau-Brunswick en 1943, il est diplômé de la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke (1965). Défenseur de l'approche de la " négociation raisonnée ", il débute sa carrière dans la fonction publique où il occupe, entre autres, le rôle de porte- parole du gouvernement du Québec et de la Fédération des commissions scolaires dans les négociations avec tous les enseignants du Québec. En 1982, il fait le saut vers le secteur privé. Il occupera successivement les postes de directeur des relations industrielles pour la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée (SECAL) (1982-1988), de vice-président au personnel pour la British Alcan PLC (1988-1992), de vice-président aux ressources humaines et au développement organisationnel chez Bombardier Inc (1992-1996), de président et directeur- général de SECAL (1996-1999), et de vice-président principal chez Bombardier Inc (