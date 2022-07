Céréales ukrainiennes: réunion «confidentielle» d'experts militaires à Istanbul

Des experts militaires d'Ukraine, de Russie et de Turquie discutent mercredi dans la plus grande discrétion à Istanbul des possibilités d'exportations de céréales au départ des ports ukrainiens sous blocus russe.

La plus grande discrétion entoure la tenue de ces discussions à huis-clos entre experts et en présence d'une délégation des Nations unies, que le ministère turc de la Défense entend garder «confidentielles», a-t-il indiqué à l'AFP.

Une déclaration à la presse sera publiée à l'issue des travaux, selon la même source.

Mais ni le lieu ni l'horaire de la rencontre n'ont été rendus publics par le ministère.

Le temps presse: la réunion intervient dans un contexte de hausse mondiale des prix des denrées alimentaires qui fait peser des risques de famine, en particulier en Afrique.

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et d'autres céréales et quelque 20 millions de tonnes de grains sont actuellement bloqués dans les ports de la région d'Odessa par la présence de navires de guerre russes et celle de mines, placées par Kiev, pour défendre ses côtes.

La Turquie, membre de l'OTAN et alliée des deux parties en conflit, multiplie les efforts diplomatiques pour faciliter la reprise des livraisons.

Des responsables turcs ont assuré disposer de 20 navires marchands qui attendent actuellement en mer Noire et pourraient être rapidement chargés de céréales ukrainiennes.

Jusqu'à présent les efforts turcs, conduits à la demande de l'ONU, n'ont pas permis de débloquer la situation, Moscou exigeant de pouvoir inspecter les navires, ce que refuse Kyïv.

La venue début juin à Ankara du ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov n'avait permis aucune avancée, en l'absence de toute représentation ukrainienne.